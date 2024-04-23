Онлайн-кинотеатр Start приступил к усилению собственного отдела маркетинга и PR

На платформе произошло сразу несколько назначений

Сразу несколько назначений произошли в онлайн-кинотеатре Start.

Евгений Потапов, занимающий должность директора по маркетингу телеканала «Солнце», приглашен на пост директора по контентному маркетингу сервиса. Сообщается, что в Start он будет отвечать за выход и позиционирование оригинальных проектов платформы, а также развитие бренда онлайн-кинотеатра.

К команде Потапова также присоединился бывший диджитал-директор телеканала ТНТ Денис Суладзе, который займет должность руководителя отдела копирайтинга и продвижения в социальных сетях.

Операционный и медиа маркетинг возглавит Юрий Упадышев, последние три года занимавшийся продвижением видеосервиса «Иви» на позиции медиадиректора. В Start он будет отвечать за лидирование направлений медиа-закупок, digital и direct marketing.

Усиление произошло и в PR отделе платформы: должность PR-директора D2C направления займет Антонина Анисимова, должность пресс-секретаря – Олеся Трифонова, а должность дизайн директора – Наталья Разуваева.