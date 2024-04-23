top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Онлайн-кинотеатр Start приступил к усилению собственного отдела маркетинга и PR

Онлайн-кинотеатр Start приступил к усилению собственного отдела маркетинга и PR

Автор: БК

23 апреля 2024

На платформе произошло сразу несколько назначений

Сразу несколько назначений произошли в онлайн-кинотеатре Start.

Евгений Потапов, занимающий должность директора по маркетингу телеканала «Солнце», приглашен на пост директора по контентному маркетингу сервиса. Сообщается, что в Start он будет отвечать за выход и позиционирование оригинальных проектов платформы, а также развитие бренда онлайн-кинотеатра.

К команде Потапова также присоединился бывший диджитал-директор телеканала ТНТ Денис Суладзе, который займет должность руководителя отдела копирайтинга и продвижения в социальных сетях.

Операционный и медиа маркетинг возглавит Юрий Упадышев, последние три года занимавшийся продвижением видеосервиса «Иви» на позиции медиадиректора. В Start он будет отвечать за лидирование направлений медиа-закупок, digital и direct marketing.

Усиление произошло и в PR отделе платформы: должность PR-директора D2C направления займет Антонина Анисимова, должность пресс-секретаря – Олеся Трифонова, а должность дизайн директора – Наталья Разуваева.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: «Сто лет тому вперед» возглавил прокат
Подробнее
Давным-давно, на неведомых дорожках: будущее отечественных киносказок
Подробнее
Предпродажи уикенда: фантастика «Сто лет тому вперед» уступила «По щучьему велению»
Подробнее
«Триколор Кино и ТВ» займется созданием оригинальных проектов
Подробнее
«Спойлер» Сергея Минаева не выйдет на «Кинопоиске» в запланированную дату
Подробнее
Квентин Тарантино решил отказаться от съемок «Кинокритика»
Подробнее
Гильдия кастинг-директоров объявила номинантов на свою премию
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Сто лет тому вперед» уверенно возглавил прокат
Подробнее
Министр культуры России сравнила пиратские показы в кинотеатрах с видеосалонами
Подробнее
Российские кинотеатры отказались от предсеансовых показов в рамках акции «Месяц без пираток»
Подробнее
Объявлена деловая программа Московского международного кинофестиваля
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18–21 апреля
Подробнее
А24 подверглась критике за использование нейросетей в промокампании «Падения империи»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 15–21 апреля 2024 года
Подробнее
Деловая программа ММКФ открылась дискуссией о продвижении российского кино на зарубежные площадки
Подробнее
Canneseries продолжит существование после закрытия рынка MIPTV
Подробнее
Кинокомпания Participant закрывается после 20 лет работы
Подробнее
Никита Кологривый принял решение хулиганить только в кино
Подробнее
Стала известна программа АВКшоу «Синемаскоп 2024»
Подробнее
Официальная касса России: на вершине чарта остался «Летучий корабль»
Подробнее