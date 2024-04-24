Предпродажи уикенда: «Блиндаж» уступает «Девятаеву»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим военную ленту БЛИНДАЖ (CRP), комедию НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ (AK), эротическую мелодраму ПОЧЕМУ ТЫ? (NKI), мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (VLG) и фильм ужасов АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ (KNLG).
Новый проект студии Legio Felix БЛИНДАЖ предварительно освоил 752,9 тысяч рублей. Новинка оставила позади военный фильм 2018 года с похожим сюжетом РУБЕЖ (599,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 64,4 млн), но уступила более свежим аналогам НЕБО (936,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 55,3 млн), ПЕРВЫЙ ОСКАР (895,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,6 млн) и ДЕВЯТАЕВ (873,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 78,2 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|НЕБО
|936,1
|ПЕРВЫЙ ОСКАР
|895,7
|ДЕВЯТАЕВ
|873,6
|БЛИНДАЖ
|752,9
|РУБЕЖ
|599,9
Хулиганская комедия НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ заработала 286,1 тысяч рублей. Новинка более чем вдвое уступила картине СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (705,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 60,6 млн), но смогла обойти еще один проект с Павлом Прилучным ВАСЯ НЕ В СЕБЕ (281,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 45,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
|705,7
|НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ
|286,1
|ВАСЯ НЕ В СЕБЕ
|281,9
Предпродажи нового мультфильма ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПАНДЫ составили 276 тысяч рублей. Это меньше показателей другого анимационного проекта компании «Вольга», ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (368,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,2 млн), но в то же время превосходит данные ВЕЛИЧАЙШЕГО ДЕТЕКТИВА-ПАУКА (180,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 18 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ
|368,1
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ
|276,0
|ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК
|180,5
Эротическая лента ПОЧЕМУ ТЫ? отметилась предпродажами в размере 152,3 тысячи рублей. Новинка проиграла картине СОВРИ МНЕ ПРАВДУ (254,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,4 млн), но смогла оставить позади другие фильмы «Нашего кино» ЭСКОРТНИЦЫ (44,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,2 млн) и ОДЕРЖИМАЯ (41,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|СОВРИ МНЕ ПРАВДУ
|254,4
|ПОЧЕМУ ТЫ?
|152,3
|ЭСКОРТНИЦЫ
|44,9
|ОДЕРЖИМАЯ
|41,1
Новый хоррор АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ заработал накануне старта 93,8 тысяч рублей. Новинка совсем немного уступила другому релизу компании «Кинологистика», АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ (101,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн), но превзошла хорроры АСТРАЛ. СОМНИЯ (78,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,6 млн), АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД (54,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,6 млн) и АСТРАЛ. 13-Й ЭТАЖ (30,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ
|101,4
|АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ
|93,8
|АСТРАЛ. СОМНИЯ
|78,8
|АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД
|54,7
|АСТРАЛ. 13-Й ЭТАЖ
|30,5
Фото: кадр из фильма БЛИНДАЖ
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24.04.2024 Автор: Никита Никитин