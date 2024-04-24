Предпродажи уикенда: «Блиндаж» уступает «Девятаеву»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим военную ленту БЛИНДАЖ (CRP), комедию НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ (AK), эротическую мелодраму ПОЧЕМУ ТЫ? (NKI), мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (VLG) и фильм ужасов АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ (KNLG).

Новый проект студии Legio Felix БЛИНДАЖ предварительно освоил 752,9 тысяч рублей. Новинка оставила позади военный фильм 2018 года с похожим сюжетом РУБЕЖ (599,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 64,4 млн), но уступила более свежим аналогам НЕБО (936,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 55,3 млн), ПЕРВЫЙ ОСКАР (895,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,6 млн) и ДЕВЯТАЕВ (873,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 78,2 млн)

Фильм Уровень предпродаж (тыс рублей) НЕБО 936,1 ПЕРВЫЙ ОСКАР 895,7 ДЕВЯТАЕВ 873,6 БЛИНДАЖ 752,9 РУБЕЖ 599,9

Хулиганская комедия НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ заработала 286,1 тысяч рублей. Новинка более чем вдвое уступила картине СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (705,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 60,6 млн), но смогла обойти еще один проект с Павлом Прилучным ВАСЯ НЕ В СЕБЕ (281,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 45,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 705,7 НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ 286,1 ВАСЯ НЕ В СЕБЕ 281,9

Предпродажи нового мультфильма ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПАНДЫ составили 276 тысяч рублей. Это меньше показателей другого анимационного проекта компании «Вольга», ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (368,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,2 млн), но в то же время превосходит данные ВЕЛИЧАЙШЕГО ДЕТЕКТИВА-ПАУКА (180,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 18 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ 368,1 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ 276,0 ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК 180,5

Эротическая лента ПОЧЕМУ ТЫ? отметилась предпродажами в размере 152,3 тысячи рублей. Новинка проиграла картине СОВРИ МНЕ ПРАВДУ (254,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,4 млн), но смогла оставить позади другие фильмы «Нашего кино» ЭСКОРТНИЦЫ (44,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,2 млн) и ОДЕРЖИМАЯ (41,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) СОВРИ МНЕ ПРАВДУ 254,4 ПОЧЕМУ ТЫ? 152,3 ЭСКОРТНИЦЫ 44,9 ОДЕРЖИМАЯ 41,1

Новый хоррор АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ заработал накануне старта 93,8 тысяч рублей. Новинка совсем немного уступила другому релизу компании «Кинологистика», АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ (101,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн), но превзошла хорроры АСТРАЛ. СОМНИЯ (78,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,6 млн), АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД (54,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,6 млн) и АСТРАЛ. 13-Й ЭТАЖ (30,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ 101,4 АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ 93,8 АСТРАЛ. СОМНИЯ 78,8 АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД 54,7 АСТРАЛ. 13-Й ЭТАЖ 30,5

Фото: кадр из фильма БЛИНДАЖ

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24.04.2024 Автор: Никита Никитин