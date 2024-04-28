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Обзор изменений графика релизов на неделе 22–28 апреля 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

28 апреля 2024

Сказка «Огниво» с Романом Евдокимовым и Ириной Старшенбаум, а также много переносов

На минувшей неделе «Централ Партнершип» заявил даты для двух новых проектов – триллера ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ (27 июня) и приключенческую сказку ОГНИВО (24 октября).

«Наше кино» временно убрало их графика четыре релиза – ДАЛЯ И КРАСНАЯ КНИГА (запланированная дата – 25 июля), RUFUS (запланированная дата – 3 октября), МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ (запланированная дата – 24 октября) и ЖАН ОРАНГУТАНГ (запланированная дата – 31 октября). Местами поменялись мультфильмы ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ и БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: ВОКРУГ СВЕТА – теперь они выйдут 23 мая и 11 июля соответственно. Еще один анимационный проект СУПЕРСАНТА появится в прокате на неделю раньше – 21 ноября, а не 28-го. Компания также заявила семейную комедию МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО на 5 декабря.

Две новинки анонсировала «Экспонента» – YOU SHALL NOT SLEEP TONIGHT (1 августа) и BOOKWORM (3 октября). Стоит отметить, что ранее на 1 августа стояла лента F PLUS, которая теперь ушла на неделю раньше, 25 июля. Картины ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ПОМЕСТЬЕ ПРИЗРАКОВ и ДРАЙВЕР поменялись датами – они дебютируют на экранах 20 и 27 июня соответственно.

Триллер с Шоном Пенном АСФАЛЬТОВЫЕ ДЖУНГЛИ, выпуском которого занимается «Парадиз», обзавелся новой датой – теперь он появится в прокате 6 июня. Среди других переносов: хоррор МЕСТЬ ЗОЛУШКИ переместится с 16 мая на 18 июля, а триллер КУКУШКА с Хантер Шафер и фантастика SEEKING THE KING поменяются местами – теперь они выйдут 1 и 8 августа соответственно. Также из графика релизов временно выбыла лента TAKE COVER, выход которой был запланирован на 18 июля.

«НМГ Кинопрокат» выпустит байопик ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ на неделю раньше – 31 октября, а не 7 ноября. Триллер ВЫШКА, в свою очередь, дебютирует раньше на день – 19 мая 2025 года.

«СБ Фильм» заявила военную драму КРАСНЫЕ ЛЕНТЫ на 9 мая. Китайская мелодрама Я ПОМНЮ сдвинулась на неделю позже и выйдет 30 мая. На эту же дату «Кинологистика» заявила семейную ленту КРУИЗ. В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ.

World Pictures сдвинул хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ с 20 июня на 23 мая, а проект Global Film – фантастическая мелодрама ANOTHER END из программы Берлинского кинофестиваля – временно выбыла из графика. Ее релиз был запланирован на 27 июня.

Фото: кадр со съемок фильма ОГНИВО

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