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«Чума» Дмитрия Давыдова получила приз FIPRESCI на немецком кинофестивале goEast

Автор: Илья Кувшинов

1 мая 2024

Якутская драма в прошлом году также удостоилась награды за лучшую режиссуру на фестивале «Маяк»

Драма Дмитрия Давыдова ЧУМА была удостоена приза федерации международной прессы FIPRESCI за игровой фильм на немецком кинофестивале goEast, специализирующимся на проектах из Центральной и Восточной Европы.

Якутская лента рассказывает о двух парах отцов и сыновей, оставшихся без матерей в местном селе – постепенно один подросток разочаровывается в своем робком и безответном отце, которого постоянно унижает второй мужчина, дерзкий и самоуверенный.

Премьера ЧУМЫ состоялась в прошлом году на кинофестивале «Маяк», где она получила приз за лучшую режиссуру. Производством картины занимались компании «Кинологистика» и AmmA Production.

Фото: кадр из фильма ЧУМА

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