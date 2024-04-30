Paramount Global сменил руководство

Генеральный директор медиаконгломерата Боб Бакиш покинул свой пост

Слухи насчет больших перемен в Paramount Global оказались правдой – генеральный директор медиаконгломерата Боб Бакиш покинул свой пост. Об этом сообщает Deadline.

Впервые медиаменеджер присоединился к холдингу Viacom в качестве вице-президента по планированию и развитию в феврале 1997 года. С тех пор он работал на разных должностях в различных итерациях корпорации, впоследствии ставшей Paramount Global. Пост генерального директора Бакиш занял в 2016 году.

Обязанности Бакиша будут распределены между тремя руководителями подразделений – генеральным директором Paramount Pictures & Nickelodeon Брайаном Роббинсом, президентом CBS Джорджем Чиксом и главой MTV Entertainment Group Крисом Маккарти. По словам председателя совета директоров Paramount Global Шари Редстоун, тандем «способен разработать и реализовать новый стратегический план».

Инсайдеры утверждают, что увольнение Бакиша может быть связано с возможной сделкой со Skydance – бывший гендиректор активно выступал против слияния Paramount Global с компанией Дэвида Эллисона.

Напомним, что Skydance сделала предварительное предложение о покупке Paramount Global в январе. Подчеркивается, что несмотря на неоднозначное отношение к Бакишу, большинство акционеров конгломерата оказались согласны с его позицией, и из-за этого Skydance даже пришлось внести срочные правки в недавнюю версию договора. Официальной информации о возможном слиянии пока нет.