Генерального директора Paramount Global могут отстранить ради слияния со Skydance

В таком случае место Боба Бакиша в объединенной компании займет Дэвид Эллисон

Компания Дэвида Эллисона Skydance продолжает вести активные переговоры насчет покупки Paramount Global – инсайдеры сообщают, что члены совета директоров медиаконгломерата могут отстранить генерального директора Боба Бакиша. Об этом сообщает Deadline.

Подчеркивается, что решение еще не финальное – близкие к компании источники утверждают, что президент National Amusements Шари Редстоун, которая владеет контрольным пакетом акций Paramount Global, и некоторые члены совета директоров разочаровались в руководстве Бакиша. В числе его промахов называются отказ от возможной продажи стриминговой платформы Showtime и неспособность агрессивно реализовать другие стратегические возможности.

Если переговоры со Skydance увенчаются успехом, то Бакишу, скорее всего, не найдется места в объединенной компании, а генеральным директором нового предприятия станет Дэвид Эллисон.

Напомним, что Skydance сделала предварительное предложение о покупке Paramount Global в январе. Рыночная стоимость медиаконгломерата сейчас оценивается примерно в $9 млрд.