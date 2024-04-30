Новинки мая в онлайн-кинотеатре Amediateka

Третий сезон «Гарри Уайлд», «Соммердаль» и многое другое

В числе майских новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре Amediateka – третий сезон детектива «Гарри Уайлд», где учительнице литературы в исполнении Джейн Сеймур вместе с ее юным напарником предстоят новые расследования.

Кроме того, зрителей стриминга ждут пятый сезон детектива «Соммердаль», драматический сериал «Мы» и новые эпизоды «Маяка 23» с Леной Хиди.

С 3 мая:

«Французская рулетка» (криминальная драма, реж. Венсан Гаренк)

Семейная криминальная сага с атмосферой ретро, в которой богатые не только плачут, но и сражаются за правду. Вдохновением для сериала послужила реальная история Рене Ле Ру, бывшей модели и бизнес-леди, которая управляла игорным бизнесом на Французской Ривьере и в одиночку противостояла мафии. Действие происходит в курортной Ницце в 1970-е. Аньес, дочка главной героини, без вести пропадает. Безутешная мать уверена, что ее наследницу убили, а за преступлением стоит Морис, поверенный в делах семейного бизнеса Ле Ру. Но никаких доказательств у женщины нет – только подозрения, и чем больше она вникает в тайную жизнь дочери, тем отчетливее понимает, что мафия тоже причастна к преступлению.

С 6 мая:

«Соммердаль», 5-й сезон (детектив, реж. Карстен Миллеруп, Кеннет Кайнц)

Любимые герои – Дэн, Марианна и Флемминг – окончательно разбираются в своих запутанных отношениях, разбив любовный треугольник на части. И не зря, ведь мафия в прибрежном городке опять распоясалась и преступников необходимо урезонить. Но и вопросы с неверными супругами, пропавшими животными, подставными убийствами никуда не уходят – в общем, героям еще надолго хватит работы.

С 14 мая:

«Гарри Уайлд», 3-й сезон (детектив, реж. Ронан Бурк, Роб Бурк)

Учительница литературы и детектив в одном лице, Гарри вместе с юным напарником Фергюсом ведут новые расследования в третьем сезоне шоу. Заказы сыплются на них как из рога изобилия, и каждый из них любопытнее другого: выяснить, кто виноват в гибели известной певицы и кто устроил смертельное кулинарное шоу в ресторане, а также остановить безутешного отца, взявшего в заложники целый полицейский участок. Заодно у Гарри появляется возможность устроить свое личное счастье. Ее новый знакомый, частный сыщик, влюбляет в себя главную героиню, но она подозревает, что мужчина может вести какую-то двойную игру.

С 20 мая:

«Мы», 1-й и 2-й сезоны (драма, реж. Янник Севард)

Пятеро молодых людей – Камилла, Алексис, Марго, Анаис и Тибо – вынуждены бороться с разными жизненными трудностями, которые им выпали. Герои родились в один день в одной больнице, но никогда не знали друг о друге, пока повзрослевшими не встретились в одном здании 24 года спустя. Они умудрились застрять вместе в лифте. И теперь их судьбы оказываются тесно переплетены, а радости и беды они начинают разделять друг с другом.

Фото: кадр из сериала «Гарри Уайлд»