Предварительная касса уикенда: «Сто лет тому вперед» продолжает доминировать в прокате

«Летучий корабль» преодолел миллиардную отметку

Согласно предварительным данным, лидером российского проката вновь стала фантастическая лента СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (CP). Проект записал на свой счет еще порядка 170 млн рублей, доведя общую кассу до 550 млн рублей.

Также за прошедший уикенд заветную миллиардную планку покорил фильм Ильи Учителя ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (NKI).



Лучшей новинкой недели, как и ожидалось, стала военная драма с элементами фантастики БЛИНДАЖ (CRP). Проект за четыре дня проката освоил примерно 26 млн рублей, что позволило ему занять второе место в таблице лучших релизов уикенда. Строчкой ниже расположилась комедия НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ (NMG) с 23 млн рублей в своей копилке.



Около 15 млн рублей сумел заработать европейский мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (VLG). У анимационного релиза в запасе был всего один выходной день, однако даже его хватило, чтобы попасть в первую пятерку.



Еще две новинки попали в топ-10 уикенда – индонезийский фильм ужасов АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ (KNLG) и российский эротический триллер ПОЧЕМУ ТЫ (NKI). Оба релиза заработали к концу недели примерно 8-9 млн рублей.



Фото: кадр из фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД