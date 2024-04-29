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Каннский кинофестиваль объявил состав жюри

Автор: Илья Кувшинов

29 апреля 2024

Смотр откроется 14 мая

Организаторы 77-го Каннского кинофестиваля представили жюри основного конкурса.

Обладателей «Золотой пальмовой ветви» в этот раз выберут актеры Лили Глэдстоун, Ева Грин, Пьерфранческо Фавино и Омар Си, режиссеры Хуан Антонио Байона, Хирокадзу Корээда и Надин Лабаки, а также сценарист и фотограф Эбру Джейлан.

Возглавит жюри, как и сообщалось ранее, режиссер Грета Гервиг.  

Напомним, что в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля этого года соревнуются 22 картины. В их числе – байопик Кирилла Серебренникова об Эдуарде Лимонове ЛИМОНОВ, БАЛЛАДА ОБ ЭДИЧКЕ, новая работа Йоргоса Лантимоса ВИДЫ ДОБРОТЫ, фантастическая драма МЕГАЛОПОЛИС Фрэнсиса Форда Копполы и романтическое драмеди Шона Бейкера АНОРА, где сыграли Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.

Победители смотра будут объявлены 25 мая на торжественной церемонии закрытия смотра.

Фото: официальный сайт фестиваля

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