Каннский кинофестиваль объявил состав жюри

Смотр откроется 14 мая

Организаторы 77-го Каннского кинофестиваля представили жюри основного конкурса.

Обладателей «Золотой пальмовой ветви» в этот раз выберут актеры Лили Глэдстоун, Ева Грин, Пьерфранческо Фавино и Омар Си, режиссеры Хуан Антонио Байона, Хирокадзу Корээда и Надин Лабаки, а также сценарист и фотограф Эбру Джейлан.

Возглавит жюри, как и сообщалось ранее, режиссер Грета Гервиг.

Напомним, что в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля этого года соревнуются 22 картины. В их числе – байопик Кирилла Серебренникова об Эдуарде Лимонове ЛИМОНОВ, БАЛЛАДА ОБ ЭДИЧКЕ, новая работа Йоргоса Лантимоса ВИДЫ ДОБРОТЫ, фантастическая драма МЕГАЛОПОЛИС Фрэнсиса Форда Копполы и романтическое драмеди Шона Бейкера АНОРА, где сыграли Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.

Победители смотра будут объявлены 25 мая на торжественной церемонии закрытия смотра.

Фото: официальный сайт фестиваля