Режиссер «Барби» Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Смотр пройдет с 14 по 25 мая

Каннский кинофестиваль назвал имя председателя жюри грядущего смотра – почетная должность достанется актрисе и режиссеру БАРБИ Грете Гервиг. Об этом сообщает Variety.

«Я обожаю кино. Люблю его снимать, люблю его смотреть и говорить о нем. Для киноманов Канны всегда были и остаются вершиной того, каким может быть универсальный язык кино. Мое любимое место – это находиться в темном кинотеатре в окружении незнакомцев и смотреть кино. Я ошеломлена этими новостями и для меня большая честь возглавить жюри Каннского кинофестиваля. Не терпится увидеть, что нас ждет», – отметила она в официальном заявлении.

40-летняя Гервиг станет не только первой американской женщиной-режиссером во главе Каннского кинофестиваля, но и самой молодой женщиной-председателем с 1966 года – тогда почетная должность досталась 31-летней Софи Лорен. В числе других женщин-председателей также были режиссер Джейн Кэмпион и актриса Оливия де Хэвилленд.

77-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.

Фото: кадр со съемок фильма БАРБИ