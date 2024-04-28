Okko рассказал о новинках мая

Триллер «Калимба», «Манкимэн» с Дейвом Пателем, «Хитмен. Последнее дело» с Майклом Китоном и многое

Главная новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре Okko 16 мая – это психологический триллер «Калимба». Сериал с Федором Бондарчуком, Аленой Михайловой, Елизаветой Шакирой, Сергеем Горошко, Константином Плотниковым и многими другими расскажет о странном ученом-психологе, который в рамках опасного эксперимента решил запереть жертв и их обидчиков в одном месте.

Кроме того, зрителей стриминга ждут новая серия анимационного проекта «13 карт», романтическое драмеди ФРАУ, боевик МАНКИМЭН, триллер ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО, биографическая драма ПО ФРЕЙДУ и многое другое.

Только в Okko

С 16 мая:

«Калимба» (триллер, реж. Нурбек Эген)

Амбициозный профессор психиатрии Виктор Анатольевич Мещерский проводит необычный социальный эксперимент. Он собирает в подвале одного здания, расположенного среди лесов Ленинградской области, преступников и их жертв. Всего восемь участников. До конца не понятно, какие цели преследует специалист. По всем комнатам развешаны камеры видеонаблюдения, так что психиатр вроде бы контролирует ситуацию. Также на руках участников эксперимента браслеты. Чтобы предотвратить насилие, с помощью браслетов Мещерский наказывает подопечных электрическим током. Однако в какой-то момент эксперимент идет не по плану.

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С 1 мая:

ФРАУ (драмеди, реж. Любовь Мульменко)

Ваню вряд ли назовешь обычным парнем, хотя ничего выдающегося у него нет. Он работает продавцом в магазине «Охотник и рыболов», живет в старомодной бабушкиной квартире и мечтает о большой любви. Но дело в том, что ему нужна не абы какая девушка, а настоящая фрау! Такой для него становится балерина Кристина, танцующая главную партию в спектакле «Жизель» местного театра. Без сомнений и страхов Ваня начинает ухаживать за ней, по-своему, не как все остальные мужчины. Кристина удивлена, но заинтересованно приглядывается к такому оригинальному поклоннику.

Со 2 мая:

БИТВА В ПРОЛИВЕ НОРЯН (исторический боевик, реж. Ким Хан-мин)

История о морской битве в проливе Норян 16 декабря 1598 года, последней битвы Имджинской войны. Корейский флот из 150 кораблей под предводительством адмирала Ли Сунсина противостоит 500 судам японских агрессоров.

«За час до рассвета» (детектив, реж. Игорь Зайцев)

1946 год. Капитан Денис Журавлёв возвращается к мирной жизни и устраивается на службу в милицию. Его начальник — майор Шумейко по прозвищу Сатана — человек с тяжёлым характером, но решения поставленных задач добивается любой ценой. Журавлёв появляется в команде как раз вовремя: в городе орудует банда преступника по прозвищу Клещ, и, чтобы поймать его, нужен неординарный план, который Журавлёв берётся реализовать. Однако скоро становится очевидно, что война, идущая в мирное время, когда непонятно, кто друг, а кто враг, ещё запутаннее, чем война, с которой он только что вернулся.

С 3 мая:

АДАМ И ЕВА (комедийная мелодрама, реж. Илья Фарфель)

Марина и Виктор — единственные оставшиеся люди в огромном городе, возможно, на всей планете. После того, как герои худо-бедно обустроили быт, перед ними встал куда более серьезный вопрос — экзистенциальный. Как возродить человечество? Особенно если учесть, что они не нравятся друг другу.

С 4 мая:

ГЕНИИ (драма, реж. Джеймс Марш)

Знакомство двух великих писателей Сэмюэля Беккета и Джеймса Джойса изменит жизни обоих. Два гения — два мира. Удастся ли им сохранить дружбу, или конфликт неизбежен?

КЛЕТКА ИЩЕТ ПТИЦУ (драма, реж. Малика Мусаева)

В высокогорной чеченской деревушке 17-летние Яха и Мадина наслаждаются жизнью и свободой: бегают по полям, разговаривают и хохочут. Но они обе знают, что недолго им осталось на воле — подходит время, когда девушки должны выйти замуж. Ни о какой любви нет и речи, браки только договорные, практичные. Из поколения в поколения женщины безропотно принимают эту участь. Глядя, как мучается старшая сестра в браке с нелюбимым мужем, Яха понимает, какая участь ждет ее, если остаться в деревне. Но как решиться на побег в неизвестное?

С 7 мая:

ХИМЕРА (фэнтезийная мелодрама, реж. Аличе Рорвахер)

Есть люди, которые занимаются поиском сокровищ не только из-за денег, а еще и для того, чтобы прикоснуться к легенде. Где как не в Италии, в этой полной загадок стране с великой историей, могли бы происходить все эти события. Молодой британский археолог Артур присоединяется к кладоискателям, которые занимаются добычей и продажей древних артефактов. Но на самом деле его цель — найти вход в загробный мир, чтобы встретиться со своей погибшей возлюбленной. Артур надеется, что вместе с гробницами этрусков он отыщет вход в царство мертвых.

С 9 мая:

ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО (триллер, реж. Майкл Китон)

Джон Нокс — профессиональный киллер. Его деяния лежат на душе тяжким грузом, и Нокс планирует уйти в отставку. Однако появление на пороге сына, Майлза — шокированного, в крови, умоляющего помочь ему — меняет все планы. Заручившись поддержкой старого друга Хавьера, Нокс должен разработать сложную схему и запутать преследующую их полицию, чтобы искупить вину и спасти сына, с которым не общался много лет. Ситуацию осложняет то, что у Джона диагностировали быстро развивающуюся форму деменции, и теперь счет времени идет на часы.

С 10 мая:

ОБНАЖЕННАЯ МУЗА ПЬЕРА БОННАРА (мелодрама, реж. Мартен Прово)

Один из величайших художников нашего времени Пьер Боннар знаменит своими изысканными, полными ярких красок работами. Такой же насыщенной была и его личная жизнь. Таинственная муза, имя которой скрывалось более 30 лет, непрестанно испытывала мастера. Любовь, страсть, измены — их отношения походили на пламя, в котором один из них должен был сгореть.

С 15 мая:

ЖИВОТНОЕ (криминальный боевик, реж. Сандип Редди Ванга)

Молодой человек не может наладить отношения с отцом и постепенно теряет и свое окружение. В результате он остается один на один с миром, полным нечеловеческого отношения к нему, что делает его настоящим зверем.

С 16 мая:

ПО ФРЕЙДУ (драма, реж. Мэтт Браун)

Лондон, 3 сентября 1939 года. Два дня назад Германия осуществила вторжение в Польшу, и началась Вторая мировая война. На одном из своих последних сеансов основатель психоанализа Зигмунд Фрейд встречается с Клайвом С. Льюисом, будущим автором цикла повестей «Хроники Нарнии», чтобы поспорить о главной загадке мироздания.

С 25 мая:

ЛЮБОВЬ НА МАЛЬДИВАХ (мелодрама, реж. Колин Тейс)

Журналистка Рэй Паркер знаменита статьями о своих экстремальных приключениях. Она сплавляется по горным рекам, покоряет Северный полюс, пробирается через непроходимые джунгли, поднимается на невероятные вершины. И всегда одна! Неожиданно редактор дает ей необычное задание — отправиться на Мальдивы. Шокированная девушка не понимает, как в этом раю на земле ей совершать безумства. Но Рэй была бы не Рэй, если бы не нашла повод для выработки адреналина. От местного жителя она узнает легенду о затонувшем корабле с награбленными сокровищами. Из-за сильного течения судно постоянно перемещается по дну, и никто не может его найти. Значит, отчаянной журналистке пора собирать дайверскую экипировку.

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ УИННЕР (драма, реж. Тина Саттер)

Ветеран ВВС и инструктор по йоге Реалити Ли Виннер возвращается из продуктового магазина и неожиданно встречает двух агентов ФБР на пороге своего дома. Бывшая специалистка американской разведки подозревается в незаконной передаче секретной информации СМИ о фальсификации выборов в США в 2016 году.

С 28 мая:

ДЕВИЧНИК В ЧЕСТЬ РАЗВОДА (комедия, реж. Хайди Вайцер)

Вечеринка по случаю развода — дело обычное. Друзья Ксан с радостью собираются отпраздновать день, когда ее брак официально завершился. Но кроме алкоголя и веселья новоявленная «разведенка» приготовила гостям представление. Ксан торжественно заявляет, что сейчас сожжет все деньги, которые ей достались при разводе. Таким образом она хочет кардинально забыть о прошлом и начать жизнь с чистого листа. Вот тут-то мнения друзей разделились: у каждого есть свое видение, как поступить с солидной пачкой наличных.

ФОРСАЖ В ПАТТАЙЕ (криминальный боевик, реж. Сор Санчай)

Близнецам Фан и Кла срочно нужны деньги, чтобы оплатить операцию больной матери. Сестра Фан — профессиональный боец. Она планирует победить в международном чемпионате, чтобы получить солидный приз. Брат Кла находит свой способ заработать денег. Будучи увлеченным уличными гонками, он соглашается на предложение криминальной банды — незаконное и опасное, но зато хорошо оплачиваемое. В самый разгар соревнований Фан предлагают проиграть бой за крупную сумму. Близнецы оказываются втянуты в опасные разборки, и теперь им придется бороться за свои жизни.

С 29 мая:

КИБЕРАТАКА (криминальный триллер, реж. Дэнни Вон)

Даже самые сильные хакеры не смогут справиться с Чуном, гениальным инженером по кибербезопасности, который может отразить любую атаку с помощью системы защиты, разработанной им самим. Отбивая очередной взлом, Чун узнает, что он был организован его непосредственным начальником, Чи. Чтобы доказать вину босса и восстановить свою репутацию, герой погружается в даркнет, где он сможет внедрить созданный им всемогущий интеллектуальный вирус. Но коварный Чи похищает жену и дочь Чуна, пытаясь заставить его перейти на другую сторону.

Скоро:

«Леди Баг и Супер-Кот», 5-й сезон (анимационный, реж. Томас Астрюк)

Подростки Маринетт и Адриан при дневном свете ведут жизнь обычных парижских школьников. Но когда на город спускаются сумерки, они превращаются в супергероев Леди Баг и Супер-Кота. Перед ними стоит непростая миссия – защищать Париж от злого волшебника Бражника, который день за днем ловит в свои сети неосторожных жителей города, превращая их в суперзлодеев. При этом, когда герои объединяются, каждый из них не знает истинной личности другого. Подросткам предстоит научиться справляться со своими новыми обязанностями, а также с обычными подростковыми неприятностями, которые связаны с первой любовью, школой, семьей и друзьями.

МАНКИМЭН (боевик, реж. Дев Патель)

Парень из трущоб перебивается участием в подпольных боях без правил. В детстве он стал свидетелем убийства матери коррумпированным полицейским, и с тех пор им движет только жажда мести. Получив работу на кухне элитного борделя, который посещает убийца, молодой мститель начинает действовать.

КРОВЬ В ОБМЕН НА ПЫЛЬ (триллер, реж. Род Блэкхерст)

Коммивояжер Клифф ради семьи залезает в долги и стремительно идет ко дну. В отчаянной надежде он соглашается сотрудничать с Рикки, не подозревая, что именно тот перевозит. Теперь его задача — выйти сухим из воды — в бизнесе, где это еще никому не удавалось.

«Курьеры» (драмеди, реж. Илья Максимов)

20-летний Гоша, родившийся в обеспеченной московской семье, «просиживает» штаны на 4 курсе медицинского университета, но очень хочет стать режиссером. Однажды он заявляет матери, что бросает медицинский и будет поступать в киношколу. Мать готова позволить сыну осуществить мечту, но только если он докажет, что сможет хотя бы три месяца прожить без гарантированной финансовой поддержки. В результате, взрослая жизнь обрушивается на вчерашнего подростка: ему нужно, как минимум, найти жилье и заработать хоть какие-то деньги на пропитание. Гоша устраивается курьером в службу доставки, и у него начинается совсем другая жизнь, к которой он оказывается абсолютно не приспособлен. Но постепенно Гоша начинает меняться, хотя все время попадает в нелепые и смешные ситуации.

Фото: кадр из сериала «Калимба»