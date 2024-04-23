Обзор новинок проката на уикенде 25–28 апреля 2024 года

Наибольшего успеха среди новинок уикенда постарается добиться фантастическая военная лента БЛИНДАЖ (CRP) студии Legio Felix. Концепт картины сложно назвать оригинальным, однако близость Дня Победы вполне может подстегнуть интерес к фильму. Ее ориентиры на старте – ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ (37 млн рублей) и РУБЕЖ (64,4 млн).

Сыграть на контрпрограммировании как семейному, так и военно-патриотическому окружению постарается комедия Кинокомпании братьев Андреасян НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ (AK). У фильма рабочий ролик и яркий звездный состав (Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Павел Прилучный), а учитывая конкурентное окружение, лента вполне сможет активно проработать все майские праздники. На старте же она постарается повторить цифры релизов СВИНГЕРЫ (48,1 млн рублей на старте) и ВСЕ О МУЖЧИНАХ (34,7 млн на старте).

Еще одной премьерой уикенда, рассчитанной на взрослую аудиторию, станет эротическая мелодрама ПОЧЕМУ ТЫ? (NKI). Высокий возрастной рейтинг – главная трудность для фильмов этого жанра в прокате, однако добраться до цифр САРАНЧИ (13,3 млн рублей на старте) новинке вполне по силам.

За внимание юных зрителей будут бороться два мультфильма – ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (VLG) и ПУШИСТЫЕ СПАСАТЕЛИ: НОВАЯ КОМАНДА (GF). Среди козырей первого – довольно обаятельный ролик, туз в рукаве второго – супергеройская тематика. Референсами в данном случае могут служить картины ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (18 млн рублей на старте) и АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ (13,3 млн на старте) соответственно.

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Рюсукэ Хамагути (СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ). В прошлом году на кинофестивале в Венеции фильм завоевал особый приз жюри и премию международной ассоциации кинокритиков.

Также зрители смогут посмотреть фильмы ужасов АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ (KNLG) и СТАЛКЕР. ЧЕРНАЯ ПЛЕСЕНЬ (KAP), документальные проекты ЗА ПРЕДЕЛАМИ. НАД ВОДОЙ и ЗА ПРЕДЕЛАМИ. ОСТАВИТЬ СЛЕД (оба – PIFD), триллер НАСЛЕДНИК (RWV), приключения СОБАЧИЙ ПОБЕГ (CPF), военную картину СУВОРОВЕЦ 1944 (LC) и перевыпуски фильмов БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА (MVK) и ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ (INK).

Фото: кадр из фильма БЛИНДАЖ

23.04.2024 Автор: Максим Острый