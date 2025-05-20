Обзор новинок проката на уикенде 22–25 мая 2025 года

Главной новинкой недели станет сказка СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА (AK). История переносит заглавных героя и злодея в наши дни, а также использует элементы высокотехнологичной фантастики, чтобы привлечь подростковую аудиторию. Обилие боевых сцен и роботов потенциально может заинтересовать мальчиков. Кроме того, интересным решением выглядит выбор Никиты Ефремова на роль антагониста. Судя по доступным материалам, фильм относится к жанру городского фэнтези, поэтому основными кассовыми ориентирами служат недавний релиз ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (201,6 млн рублей на старте) и БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (95,8 млн на старте на старте).

Еще одним предложением для семейной аудитории станет отечественная анимация ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (VLG). Мультфильм является логичным продолжением истории 2021 года, которая познакомила публику со сказочными братом и сестрой. Узнаваемая анимация студии «Воронеж», приключенческий дух и экшн помогли предыдущей части заработать хороший «сарафан». Так что логично прогнозировать здесь вилку сборов от уровня проекта СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ (81,9 млн) до цифр РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА (35 млн на старте).

За юмористическую составляющую на уикенде отвечает фильм ПАРА НА ПАРУ (CAO). Его герои разыграют ситуационную комедию о противостоянии двух пар. Трейлер изобилует примерами гротескных шуток, а тема семейных отношений выглядит привлекательной для женской аудитории. В целом проект представляется типичным представителем жанра, но может заинтересовать актерским составом, в который вошли Александр Робак, Ирина Горбачева и Дмитрий Чеботарев. Ближайшими кассовыми аналогами видятся СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ (23,5 млн на старте) и ЛЮБОВЬ ЗЛА (19,9 млн на старте).

Среди необычных картин недели выделяются инклюзивное драмеди ПРАВИЛА ФИЛИППА (MVK), перевыпуск отреставрированной классики документального кино ЧЕЛОВЕК С КИНОАППАРАТОМ (K24) и долгожданная оскароносная историческая драма ЗОНА ИНТЕРЕСОВ (AMDT, PNR).

Среди зарубежных новинок особо интересными выглядят триллер с Беном Фостером КРУТОЙ ПОВОРОТ (GF) и корейские ужасы ЧЕРНЫЕ СВЯЩЕННИКИ (WP).

Также в прокат выйдут хоррор АСТРАЛ: ДОЛГ КРОВИ (PNR), европейский триллер ДЕНЬ ГНЕВА (BSD), семейная комедия КАКОЙ ОТПУСК! (CIPA), жизнеутверждающая комедия КТО ВЫЗВАЛ АНИМАТОРА? (SBF), криминальная комедия ОГРАБЛЕНИЕ ПО-НЕАПОЛИТАНСКИ (PLK) и белорусский мультфильм ПЕСНЯ СИРИН (KNT).

Фото: кадр из фильма СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА

20.05.2025 Автор: Вероника Скурихина