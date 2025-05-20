top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Документальный фильм Маши Чёрной ОСКОЛКИ получил награду Doc Alliance

Документальный фильм Маши Чёрной ОСКОЛКИ получил награду Doc Alliance

Автор: БК

20 мая 2025

Жюри отметило ленту за ее «уникальные кинематографические качества»

Лента Маши Чёрной ОСКОЛКИ получила приз Doc Alliance за лучший полнометражный документальный фильм года. Вручение премии и награды в размере €5 тысяч, предназначенных для работы над следующим проектом, состоялось в рамках Каннского кинофестиваля. 

Doc Alliance – это объединение семи европейских фестивалей документального кино, среди которых – CPH:DOX, DOK Leipzig, FIDMarseille и Doclisboa. Задача объединения – продвижение и развитие неигрового кинематографа. В 2024 году ОСКОЛКИ завоевали Гран-при DocLisboa. Лента Маши Черной – это история расставаний и потерь, которые героиня и автор фильма проживает начиная с весны 2022 года.      

Фото: кадр из фильма ОСКОЛКИ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Названы победители XII премии АПКиТ
Подробнее
Лето в тени: перспективы проката ближайших месяцев с учетом «пиратского» контента
Подробнее
Трейлеры российских проектов оказались в числе номинантов на Golden Trailer Awards
Подробнее
Фонд кино утвердил список лидеров отечественного кинопроизводства на 2025 год
Подробнее
Фонд кино запустил прием заявок на поддержку производства национальных фильмов
Подробнее
Минкультуры внесло дополнения в правила выдачи прокатных удостоверений
Подробнее
Предварительная касса четверга: «В списках не значился» вновь первый
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Туда» обгоняет «Оленя»
Подробнее
Фестиваль «Новое движение» объявил культурную программу
Подробнее
Лиза Янковская снимется в дипломатическом триллере вместе с Райли Кио
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 12–18 мая 2025 года
Подробнее
За прошедший год рынок экосистемных подписок вырос на 74,5%
Подробнее
Направление по работе с данными в «МТС Медиа» возглавил Александр Панёв
Подробнее
Искусственный интеллект и авторы: революция или угроза?
Подробнее
Premier запускает собственный киноклуб в городах России
Подробнее
Касса четверга: на верхней строчке «В списках не значился»
Подробнее
Фестиваль «Медвежонок 3» объявил состав «взрослого» жюри
Подробнее
В Москве состоялась премьера комедии «Туда»
Подробнее
Роберт де Ниро получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале
Подробнее
Первый официальный Кинорынок в Торонто объявил даты проведения в 2026 году
Подробнее