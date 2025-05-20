Документальный фильм Маши Чёрной ОСКОЛКИ получил награду Doc Alliance

Жюри отметило ленту за ее «уникальные кинематографические качества»

Лента Маши Чёрной ОСКОЛКИ получила приз Doc Alliance за лучший полнометражный документальный фильм года. Вручение премии и награды в размере €5 тысяч, предназначенных для работы над следующим проектом, состоялось в рамках Каннского кинофестиваля.

Doc Alliance – это объединение семи европейских фестивалей документального кино, среди которых – CPH:DOX, DOK Leipzig, FIDMarseille и Doclisboa. Задача объединения – продвижение и развитие неигрового кинематографа. В 2024 году ОСКОЛКИ завоевали Гран-при DocLisboa. Лента Маши Черной – это история расставаний и потерь, которые героиня и автор фильма проживает начиная с весны 2022 года.

Фото: кадр из фильма ОСКОЛКИ