Документальный фильм Маши Чёрной ОСКОЛКИ получил награду Doc Alliance
Автор: БК
20 мая 2025
Жюри отметило ленту за ее «уникальные кинематографические качества»
Лента Маши Чёрной ОСКОЛКИ получила приз Doc Alliance за лучший полнометражный документальный фильм года. Вручение премии и награды в размере €5 тысяч, предназначенных для работы над следующим проектом, состоялось в рамках Каннского кинофестиваля.
Doc Alliance – это объединение семи европейских фестивалей документального кино, среди которых – CPH:DOX, DOK Leipzig, FIDMarseille и Doclisboa. Задача объединения – продвижение и развитие неигрового кинематографа. В 2024 году ОСКОЛКИ завоевали Гран-при DocLisboa. Лента Маши Черной – это история расставаний и потерь, которые героиня и автор фильма проживает начиная с весны 2022 года.
Фото: кадр из фильма ОСКОЛКИ
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