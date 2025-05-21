Компания Slon Sales House заключила ряд сделок по российским проектам на Marche du film 2025

На зарубежных платформах выйдут «Тайны Карениной» и «Роман Костомаров: Рожденный дважды»

Российская сейлз-компания Slon Sales House заключила несколько международных сделок на Marche du film 2025, благодаря чему ряд отечественных проектов появится на зарубежных платформах.

В частности, сериал «Тайны Карениной», созданный «Студией Видеопрокат» и онлайн-кинотеатрами KION и Wink при поддержке Института развития интернета, станет доступен на таких сервисах, как FAWESOME.tv и Amazon (в форматах TVOD и SVOD). Также на сервисе Amazon в форматах TVOD и SVOD появится РОМАН КОСТОМАРОВ: РОЖДЕННЫЙ ДВАЖДЫ (производство – «Реникса» при поддержке Института развития интернета). На старте история двукратного олимпийского чемпиона Романа Костомарова появится в регионе Северной Америки, но с дальнейшей перспективой расширения на международную аудиторию.

Кроме того, по проектам «Тайны Карениной» и РОМАН КОСТОМАРОВ: РОЖДЕННЫЙ ДВАЖДЫ была подписана эксклюзивная сделка с образовательным OTT-сервисом Film Platform, который используется более чем 1000 учебных заведений по всему миру.

«Мы позитивно оцениваем итоги рынка. С апреля мы вели переговоры с рядом площадок и их удалось финализировать перед самым рынком. Мы смогли найти важных стратегических партнеров для монетизации документальных проектов, которые у нас сейчас в лайнапе», – рассказала представитель Slon Sales House Анна Струневская.

Также Slon Sales House анонсировал скорое завершение переговоров по игровым фильмам, включая проекты ВЕЧНАЯ ЗИМА режиссера Николая Ларионова и БЛИНДАЖ режиссера Макса Горобца, что сигнализирует о сохраняющемся высоком уровне интереса к российскому контенту на международной арене.

Фото: кадр из сериала «Тайны Карениной»