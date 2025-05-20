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Новым директором по лицензированию онлайн-кинотеатра KION стала Варвара Феодосьева

Автор: Никита Никитин

20 мая 2025

В ее задачи будет входить усиление контентного предложения платформы

Варвара Феодосьева назначена директором по лицензированию онлайн-кинотеатра KION, сообщает пресс-служба сервиса. На новой должности она  будет осуществлять разработку и контроль реализации стратегии по контенту платформы, а также организовывать процесс лицензирования контента.

«С удовольствием приветствую Варвару в нашей команде. Уверен, что ее опыт и экспертиза в области лицензирования контента станут важным вкладом в развитие нашего онлайн-кинотеатра KION и Pay TV каналов, помогут нам не только укрепить существующие партнерства, но и открыть новые горизонты для сотрудничества», – сказал Алексей Иванов, генеральный директор кластера KION. 

Варвара Феодосьева имеет опыт работы в компаниях «Арт Пикчерс Дистрибьюшн», «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение», где в должности директора департамента лицензирования курировала вопросы закупки контента, заключения сделок с правообладателями контента, занималась анализом и изучением рынка дистрибьюторов.

«Рада стать частью команды KION. Уверена, что мой опыт в области лицензирования поможет усиливать контентное предложение платформы и развивать сотрудничество с партнёрами в интересах зрителей и бизнеса», – призналась Варвара Феодосьева, директор по лицензированию KION. 

Варвара Феодосьева окончила факультет «Лингвистика и межкультурные коммуникации» в Международном университете.

Несколько дней назад стало известно, что в холдинге «МТС Медиа» также создано новое направление по работе с данными, которое возглавил Александр Панёв. 

Фото: пресс-служба KION

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