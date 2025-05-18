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Предварительная касса уикенда: в лидеры неожиданно вырвался «Кракен»

Автор: Георгий Романов

18 мая 2025

Лучшей новинкой стала отечественная комедия «Туда»

Довольно неожиданно на пятой неделе проката в лидеры бокс-офиса вырвался фантастический боевик КРАКЕН (CP). Проект пополнил свою копилку еще примерно на 53 млн рублей, доведя общую кассу до 931 млн рублей. 

Бронзу чарта забрала лучшая новинка уикенда отечественная комедия ТУДА (NMG). Фильм с Петром Федоровым и Ириной Старшенбаум в главных ролях привлек за четыре дня проката порядка 23 млн рублей. 

Ниже ожиданий стартовала другая российская комедия ОЛЕНЬ (CP). Она сумела записать на свой счет около 15 млн рублей, что позволило ей распроложиться на шестой строчке таблицы самых успешных релизов уикенда. 

Замкнули десятку лучших два хоррора, БАГРОВАЯ ОТМЕЛЬ (NKI) и СУЩНОСТЬ. СЕМЕЙНЫЙ КОШМАР (EXP). Новинки заработали около 10 и 8 млн рублей соответственно. 

 

Фото: кадр из фильма КРАКЕН

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