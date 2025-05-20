Фестиваль «Новое движение» объявил программу и состав жюри

Жюри возглавит режиссер Алексей Мизгирев

Второй фестиваль молодого кино «Новое движение» объявляет состав жюри и участников конкурсной программы смотра этого года.

Председателем жюри стал режиссер Алексей Мизгирев, в жюри также вошли продюсер Сабина Еремеева, оператор Даниил Фомичев, актер Даниил Воробьев, актриса Александра Ревенко.

Фильмом открытия фестиваля станет СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ Стаси Толстой. Это драма о сложном и хрупком мире супружеских отношений, главные роли в которой исполнили Евгений Цыганов, Евгения Леонова, Ирина Розанова, Елена Морозова, Владислав Ценев, Мариэтта Цигаль-Полищук, Анвар Либабов, Полина Лиске, Миша Гурай, Никита Павленко, Юлия Снигирь.

В конкурсную программу смотра вошли 8 фильмов:

В ГОРАХ. ОНА , режиссер Саид Толгуров, Россия

, режиссер Саид Толгуров, Россия ИДЕАЛЬНАЯ ТИШИНА , режиссер Слава Федоров, Россия

, режиссер Слава Федоров, Россия ИНОГДА МЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ , режиссер Даниил Прасолов (известный как саунд-артист Prasdov), Россия – Грузия, производство «Вечерник»

, режиссер Даниил Прасолов (известный как саунд-артист Prasdov), Россия – Грузия, производство «Вечерник» МОЙ ПАРЕНЬ, МАНЕКЕН , режиссер Дмитрий Николенко, Россия, производство ООО «12Кадр»

, режиссер Дмитрий Николенко, Россия, производство ООО «12Кадр» НЕПОДВИЖНЫЕ ЗВЕЗДЫ , режиссер Иван Курбаков, Россия, производство Mal De Mer Films

, режиссер Иван Курбаков, Россия, производство Mal De Mer Films ПРИВЫЧКА НЮХАТЬ ПАЛЬЦЫ , режиссер Вячеслав Иванов, Россия, производство Oasis Pictures

, режиссер Вячеслав Иванов, Россия, производство Oasis Pictures ПОЛЕ ЧУДЕС , режиссер Анна Сичинская, Россия, производство: «ВЕГА ФИЛЬМ» совместно с All Media Company (входит в группу компаний START) и онлайн-кинотеатром START

, режиссер Анна Сичинская, Россия, производство: «ВЕГА ФИЛЬМ» совместно с All Media Company (входит в группу компаний START) и онлайн-кинотеатром START СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ, режиссер Сергей Овечко, Россия, производство ООО «Продюсерская фирма Игоря Толстунова»

«Программа любого фестиваля – всегда баланс между кураторским выбором и случайностью. Что-то складывается благодаря усилиям, что-то – по воле высших, киновселенских сил. У конкурса второго «Нового Движения» несколько генеральных линий. Во-первых, отсутствие иерархий – рядом студийные проекты и независимые фильмы, снятые с минимальной командой или вообще без неё. Во-вторых, децентрализация – столичные работы составляют только половину программы. Главная же линия – путешествие: внешнее и внутреннее, жанровое и географическое», – подчеркнул программный директор фестиваля, кинокритик Вадим Рутковский.

В рамках Основной конкурсной программы профессиональное жюри присуждает следующие призы: главный приз, приз за лучшую режиссуру, приз за лучшую мужскую роль, приз за лучшую женскую роль, приз за лучшее визуальное решение.

Премия Губернатора Новгородской области в размере 1 млн рублей вручается участнику, получившему Главный приз, на основании решения жюри.

Оргкомитет и дирекция фестиваля также учреждают приз лучшему молодому продюсеру в России. Награда может быть вручена продюсеру независимо от участия его фильма в конкурсной программе фестиваля.

Кроме того, учрежден специальный приз от кинокомпании «Атмосфера кино». Один из фильмов конкурсной программы получит шанс выйти в широкий прокат – компания «Атмосфера кино» выберет картину, которая, по ее мнению, обладает наибольшим потенциалом для кинотеатрального релиза.

Смотр пройдет в Великом Новгороде с 29 мая по 2 июня 2025 года. Второй фестиваль молодого кино «Новое движение» проходит при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации и Правительства Новгородской области.

Фото: Алексей Мизгирев, пресс-служба фестиваля