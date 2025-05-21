top banner

«Новый сезон» объявил даты проведения в 2025 году

Автор: Никита Никитин

21 мая 2025

Смотр пройдет с 15 по 21 сентября

Стали известны даты проведения четвертого фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Смотр пройдет с 15 по 21 сентября включительно на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи.

Председателем Попечительского совета фестиваля в 2025 году выбран Давид Кочаров, генеральный продюсер RUTUBE и онлайн-кинотеатра PREMIER.

У фестиваля появится новая номинация – «Лучший трейлер сезона».

Аккредитация гостей начнется 1 июля на сайте фестиваля. 

Программу фестиваля и расписание деловой программы будет объявлена позже.

«Новый сезон» – совместный проект KION, Okko, Premier, START, Wink, Иви и Кинопоиска. Это единственный фестиваль, где на одной площадке встречаются премьерные сериалы и новейшее российское кино от крупнейших стримингов.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Фонд кино утвердил список лидеров отечественного кинопроизводства на 2025 год
Подробнее
Фонд кино запустил прием заявок на поддержку производства национальных фильмов
Подробнее
Лето в тени: перспективы проката ближайших месяцев с учетом «пиратского» контента
Подробнее
Трейлеры российских проектов оказались в числе номинантов на Golden Trailer Awards
Подробнее
Минкультуры внесло дополнения в правила выдачи прокатных удостоверений
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 12–18 мая 2025 года
Подробнее
Лиза Янковская снимется в дипломатическом триллере вместе с Райли Кио
Подробнее
Предварительная касса четверга: «В списках не значился» вновь первый
Подробнее
Фестиваль «Новое движение» объявил культурную программу
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Туда» обгоняет «Оленя»
Подробнее
За прошедший год рынок экосистемных подписок вырос на 74,5%
Подробнее
Касса четверга: на верхней строчке «В списках не значился»
Подробнее
Направление по работе с данными в «МТС Медиа» возглавил Александр Панёв
Подробнее
Искусственный интеллект и авторы: революция или угроза?
Подробнее
Первый официальный Кинорынок в Торонто объявил даты проведения в 2026 году
Подробнее
Premier запускает собственный киноклуб в городах России
Подробнее
Фестиваль «Медвежонок 3» объявил состав «взрослого» жюри
Подробнее
В Москве состоялась премьера комедии «Туда»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15-18 мая
Подробнее
Предварительная касса уикенда: в лидеры неожиданно вырвался «Кракен»
Подробнее