«Новый сезон» объявил даты проведения в 2025 году

Смотр пройдет с 15 по 21 сентября

Стали известны даты проведения четвертого фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Смотр пройдет с 15 по 21 сентября включительно на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи.

Председателем Попечительского совета фестиваля в 2025 году выбран Давид Кочаров, генеральный продюсер RUTUBE и онлайн-кинотеатра PREMIER.

У фестиваля появится новая номинация – «Лучший трейлер сезона».

Аккредитация гостей начнется 1 июля на сайте фестиваля.

Программу фестиваля и расписание деловой программы будет объявлена позже.

«Новый сезон» – совместный проект KION, Okko, Premier, START, Wink, Иви и Кинопоиска. Это единственный фестиваль, где на одной площадке встречаются премьерные сериалы и новейшее российское кино от крупнейших стримингов.