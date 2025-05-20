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Российские кинотеатры готовятся к частичному возвращению голливудского кино весной 2026 года

Автор: БК

20 мая 2025

Со слов Алексея Воронкова, многие площадки планируют техническое обновление

Российские киносети начали просчитывать вариант развития событий, при котором голливудское кино частично вернется в Россию весной 2026 года. Об этом Глава Ассоциации владельцев кинотеатров и управляющий партнер киносети «Синема 5» Алексей Воронков рассказал ТАСС

Со слов Воронкова, кинотеатры уже начали просчитывать возвращение голливудского контента в РФ с экономической точки зрения и ищут финансовые возможности, чтобы осуществить техническое обновление своих кинозалов накануне гипотетического усиления зрительского потока.

«Сейчас мы ориентируемся на весну 2026 года. Мы, кинотеатры, начинаем просчитывать историю, когда следующей весной или летом как минимум в каком-то ограниченном формате голливудский контент вернется в Россию. Пока ждем окончательного решения. Но больше, наверное, для того, чтобы кинотеатры уже могли перед каким-то небольшим ростом посещаемости заходить в кредитные истории, для технического обновления", – пояснил Глава АВК

Алексей Воронков не исключает, что количество голливудских проектов в отечественном прокате будет ограничиваться. Он обращает внимание на то, как активно прорабатывается инструментарий по ограничению любого иностранного контента, который противоречит нормам российского законодательства. В то же время темой многих форумов и конференций становятся вопросы формата возвращения Голливуда в Россию, так что в целом можно сделать вывод, что «процесс пошел», считает эксперт.

Фото: Алексей Воронков

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