АВКшоу «Синемаскоп 2025» объявил программу мероприятий

Форум пройдет 10 и 11 июня на курорте «Роза Хутор»

ПРОГРАММА АВКшоу «Синемаскоп 2025»

10 июня (вторник)

8:00 Панда-йога, утренний трекинг

8:30 Регистрация участников. Утренний кофе

9:30 «Мы в такие шагали дали» Итоги работы 2024 года и первой половины 2025 года

10:20 Золотой партнер (компания «Киноплан»)

10:40 Кинотеатр глазами зрителя: что такое хорошо, и что такое плохо?

11:40 Золотой партнер (компания «Деловая Русь»)

12:00 Кофе-брейк

12:20 Digital Маркетинг в современных реалиях (приглашенные спикеры)

14:30 Обед

16:00 Парки развлечений. Альтернатива или усиление кинотеатра?

16:30 Кинотеатр как социальное предприятие

17.00 Торговые центры. Эволюция в ритейле: как торговые центры адаптируются к новым реалиям (приглашенный спикер)

20:00 Вечерний фуршет-нетворкинг

11 июня (среда)

8:00 Панда-йога, утренний трекинг

9:30 Утренний кофе

10:00 Вспомнить всё: итоги первого дня

10:20 Партнер (компания «Техника+»)

10:30 По ту сторону экрана. Продюсеры

11:45 Прокатный стан. Питчинг дистрибьюторов

13:00 Сытный кофе-брейк

13:30 Круглый стол с дистрибьюторами

15.30 Кофе-брейк

15.50 Воевать нельзя дружить. Круглый стол с онлайн-платформами

17:00 Завершение АВКшоу Синемаскоп 2025. Итоги, рефлексия

19:00 Вечернее мероприятие генерального партнера компании «АФИША»