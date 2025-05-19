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АВКшоу «Синемаскоп 2025» объявил программу мероприятий

Автор: БК

19 мая 2025

Форум пройдет 10 и 11 июня на курорте «Роза Хутор»

ПРОГРАММА АВКшоу «Синемаскоп 2025»

10 июня (вторник)

8:00 Панда-йога, утренний трекинг
8:30 Регистрация участников. Утренний кофе
9:30 «Мы в такие шагали дали» Итоги работы 2024 года и первой половины 2025 года
10:20 Золотой партнер (компания «Киноплан»)
10:40 Кинотеатр глазами зрителя: что такое хорошо, и что такое плохо?
11:40 Золотой партнер (компания «Деловая Русь»)
12:00 Кофе-брейк
12:20 Digital Маркетинг в современных реалиях (приглашенные спикеры)
14:30 Обед
16:00 Парки развлечений. Альтернатива или усиление кинотеатра?
16:30 Кинотеатр как социальное предприятие
17.00 Торговые центры. Эволюция в ритейле: как торговые центры адаптируются к новым реалиям (приглашенный спикер)
20:00 Вечерний фуршет-нетворкинг

11 июня (среда)

8:00 Панда-йога, утренний трекинг
9:30 Утренний кофе
10:00 Вспомнить всё: итоги первого дня
10:20 Партнер (компания «Техника+»)
10:30 По ту сторону экрана. Продюсеры
11:45 Прокатный стан. Питчинг дистрибьюторов
13:00 Сытный кофе-брейк
13:30 Круглый стол с дистрибьюторами
15.30 Кофе-брейк
15.50 Воевать нельзя дружить. Круглый стол с онлайн-платформами
17:00 Завершение АВКшоу Синемаскоп 2025. Итоги, рефлексия
19:00 Вечернее мероприятие генерального партнера компании «АФИША»

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