Дензел Вашингтон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале
Вручение стало для актера сюрпризом
Дензел Вашингтон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале из рук Спайка Ли во время премьеры новой работы постановщика, картины HIGHEST 2 LOWEST, сообщает Variety. Получая награду, Вашингтон признался, что это стало для него полной неожиданностью.
Перед вручением директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо представил специальную нарезку из фильмов с участием Вашингтона, куда вошли моменты из картин Спайка Ли МАЛКОЛЬМ ИКС и БЛЮЗ О ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ, а также отмеченные «Оскаром» работы звезды в фильмах СЛАВА и ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ. После этого Спайк Ли вручил актеру почетную «Золотую пальмовую ветвь», назвав его своим «братом, просто от другой матери».
Для двукратного обладателя премии «Оскар» приезд в Канны и без вручения награды за выдающиеся достижения был историческим событием. Вашингтон впервые приехал на фестиваль за всю свою почти пятидесятилетнюю карьеру в кино.
HIGHEST 2 LOWEST - уже пятая совместная работа режиссера Спайка Ли и Дензела Вашингтона. Это англоязычный ремейк фильма японского режиссера Акиры Куросавы 1963 года РАЙ И АД. Действие фильма перенесено в современный Нью-Йорк, а Вашингтон играет музыкального магната, который встает перед выбором - платить или нет выкуп похитителям, которые по ошибке украли не его сына, а ребенка его шофёра. Вместе с Вашингтоном в фильме сыграли рэпер A$AP Rocky, Ильфенеш Хадера, Джеффри Райт, Айс Спайс и другие.
К выходу в кинотеатрах HIGHEST 2 LOWEST запланирован 22 августа. С 5 сентября.он станет доступен на Apple TV+.
Фото: Getty Images