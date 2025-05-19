Вручение стало для актера сюрпризом

Дензел Вашингтон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале из рук Спайка Ли во время премьеры новой работы постановщика, картины HIGHEST 2 LOWEST, сообщает Variety. Получая награду, Вашингтон признался, что это стало для него полной неожиданностью.

Перед вручением директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо представил специальную нарезку из фильмов с участием Вашингтона, куда вошли моменты из картин Спайка Ли МАЛКОЛЬМ ИКС и БЛЮЗ О ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ, а также отмеченные «Оскаром» работы звезды в фильмах СЛАВА и ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ. После этого Спайк Ли вручил актеру почетную «Золотую пальмовую ветвь», назвав его своим «братом, просто от другой матери».

Для двукратного обладателя премии «Оскар» приезд в Канны и без вручения награды за выдающиеся достижения был историческим событием. Вашингтон впервые приехал на фестиваль за всю свою почти пятидесятилетнюю карьеру в кино.

HIGHEST 2 LOWEST - уже пятая совместная работа режиссера Спайка Ли и Дензела Вашингтона. Это англоязычный ремейк фильма японского режиссера Акиры Куросавы 1963 года РАЙ И АД. Действие фильма перенесено в современный Нью-Йорк, а Вашингтон играет музыкального магната, который встает перед выбором - платить или нет выкуп похитителям, которые по ошибке украли не его сына, а ребенка его шофёра. Вместе с Вашингтоном в фильме сыграли рэпер A$AP Rocky, Ильфенеш Хадера, Джеффри Райт, Айс Спайс и другие.

К выходу в кинотеатрах HIGHEST 2 LOWEST запланирован 22 августа. С 5 сентября.он станет доступен на Apple TV+.

Фото: Getty Images