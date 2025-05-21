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Подведены итоги «Недели критики» Каннского кинофестиваля

Автор: БК

21 мая 2025

Гран-при досталось ленте A Useful Ghost

Проект тайского режиссера Ратчапума Бунбанчачока A USEFUL GHOST завоевал главный приз в секции «Неделя критики» на Каннском кинофестивале. Это абсурдная и одновременно трогательная история о женщине, умершей от пыли, и ее муже, который обнаруживает реинкарнацию духа возлюбленной в пылесосе.

Критики отметили не только нестандартное обращение режиссера к тропам, характерным для тайских фильмов ужасов, но и тот социальный комментарий, который предлагает фильм.

Еще одним призом жюри, возглавляемое испанским режиссером Родриго Сорогойеном, отметило документальную ленту IMAGO Дени Умара Питсаева. По сюжету, герой фильма мечтает построить дом на деревьях в Панкисском ущелье, но сталкивается на своем пути с различными сложностями.

Награда Louis Roederer Foundation досталась картине NINO Полин Локес.

Фото: кадр из фильма A USEFUL GHOST

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