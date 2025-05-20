Фестиваль «Медвежонок 3» объявил состав «детского» жюри

В него вошли талантливые дети из Пермского края

Оргкомитет Международного фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 3» объявляет состав детского жюри. В него вошли талантливые дети из Пермского края.

Чтобы попасть в жюри, ребятам надо было заполнить анкету и записать видеовизитку с рассказом о своих достижениях. Претенденты в возрасте от 7 до 18 лет должны были иметь отличия в учебе, спорте, творчестве или общественной жизни. По традиции, детское жюри будет оценивать лучшие фильмы и анимацию наравне с кинозвездами и другими выдающимися российскими деятелями кино — членами взрослого жюри. Юные эксперты вручат свои призы в специальных номинациях.

«У фестиваля есть долгосрочные задачи – это поддержка производства детского и семейного контента. Каждый год мы стараемся подбирать для «Медвежонка» свежие художественные и анимационные фильмы, которые будут интересны и полезны детям всех возрастов. При этом считаем важным получить обратную связь по конкурсной программе непосредственно от целевой аудитории. Именно детское жюри дает нам такую возможность. И да, можно сказать, что мнение наших юных экспертов задает вектор в развитии детского и юношеского кино», – отметила генеральный продюсер фестиваля Алена Семерикова.

В состав жюри вошли: Пухарева Полина, 8 лет, победитель краевого театрального фестиваля «Golden Mask-2025»; Воронов Тихон, 9 лет, многократный победитель конкурсов художественного слова и городских конкурсов по игре на балалайке; Риммен Данила, 9 лет, многократный призер соревнований по джиу-джитсу и спортивной борьбе; Аганина Софья, 10 лет, участница муниципальных конкурсов по фортепиано; Наконечный Дмитрий, 12 лет, многократный победитель и призер конкурса чтецов, активный участник «Движения Первых»; Казин Арсений, 15 лет, призер всероссийской олимпиады РАНХиГС по обществознанию, призер регионального этапа ВСОШ по праву; Панькова Ева, 13 лет, участник литературных конкурсов; Гоголева Дарья, 15 лет, победительница Кубка мира в номинации шоу восточные танцы в Афинах, победительница «Балтийской танцевальной Олимпиады» в Санкт-Петербурге, победительница «Всемирной танцевальной Олимпиады» в Москве, чемпионка Европы по восточным танцам; Мария Мазунина, 16 лет, участница детской киностудии «Гайны-фильм»; Лопатин Терентий, 17 лет, окончил музыкальную и театральную школу, увлекается кинематографом, российской и зарубежной литературой; Колосов Артем, 17 лет, оператор пермской профессиональной студии «Ultralive Production», лауреат первой степени за победу в международном творческом фестивале «Свобода творчества» от международного арт-центра «Твое искусство».

В 2025 году фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 3» стал международным. Смотр пройдет с 30 мая по 1 июня. В состав профессионального жюри вошли актеры Надежда Михалкова, Елизавета Ищенко и Эльдар Калимулин, режиссеры Илья Учитель и Руслан Братов, продюсеры Юлия Иванова, Илья Попов, Татьяна Цыварева, Алексей Троцюк, Рубен Джагинян и сценарист Роман Кантор.

Президентом фестиваля выступает Гавриил Гордеев, генеральным продюсером – Алена Семерикова, программным директором – российский кинокритик Егор Москвитин.