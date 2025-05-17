Обзор изменений графика релизов на неделе 12–18 мая 2025 года

Триквел голливудской франшизы, новая российская сказка, аниме и многое другое

13 ноября усилиями «Атмосферы кино» в российский прокат выйдет голливудский блокбастер ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3.

Кинокомпания СТВ объявила дату премьеры сказки ЧУДО ЮДО. Лента увидит свет 22 октября следующего года.

Множество новых релизов заявила компания Global Film. Драма REGRETTING YOU встала на 25 октября, хоррор STRANGERS 2 – на 2 октября, фильм ужасов THE HOME – на 24 июля, триллеры ДИСПЕТЧЕР – на 21 августа, а ЗАТЕРЯННОЕ МЕСТО – на 28 августа, семейная лента ЛИЯ И КЕНГУРУ – на 25 сентября. Еще один хоррор СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ расположился на уикенде 3 июля, а остросюжетная лента ЭДЕМ заняла 14 августа. Кроме того, комедийный экшн ВЗВЕСТИ КУРКИ увидит свет 10 июля, а семейная комедия МОЯ ПАНДА – 17 июля.

Компания BASE Development на 26 июня заявила спортивную ленту АРЛАН. РЕШАЮЩИЙ РАУНД.

Дистрибьютор Must see magic film 12 июня выпустит на экраны драмеди РОВЕСНИК.

Благодаря компании «Иллюзион кино» впервые на больших экранах в России появится фэнтези ГОРЕЦ. Это случится 4 сентября.

В свою очередь, компания K24 3 июля выпустит в повторный прокат мелодраму ПИТЕР FM.

«Каро Премьер» определился с датой старта семейной ленты ИВАН СЕМЕНОВ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ. Премьера фильма состоится 14 августа.

«Пионер» совместно с «Амедиатекой» выпустят в российский прокат аниме ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ. Это случится 19 июня.

Компания КИНО.АРТ.ПРО передвинула релиз проекта ВИНОВАТА ЛЮБОВЬ с 29 мая на далекое 12 февраля 2026 года.

Несколько изменений в свой график релизов внесла компания «Парадиз». Триллер ВЫЖИВШИЙ, ранее заявленный на 11 сентября, переехал на 30 ноября. Экшн ЛОНДОН НА ПРОВОДЕ с 6 ноября сдвинулся на 18 сентября. Боевик СЕЗОН ОХОТЫ переместился с 18 сентября на 11 сентября.

Наконец, компания «Экспонента Фильм» перенесла выход хоррора ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ с 7 августа на 17 июля.

Фото: кадр из фильма ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3