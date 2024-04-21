На ММКФ открылась внеконкурсная программа фильмов об искусстве «Арт-кор»

Фильмом открытия программы стала художественно-документальная лента «Улыбнись!»

20 апреля стартовала внеконкурсная программа Московского международного кинофестиваля «Арт-кор», посвященная фильмам об искусстве.

Она открылась художественно-документальной лентой Марианны Киреевой УЛЫБНИСЬ!, креативным продюсером которой выступила Ситора Алиева.

На строго документальной основе в судьбу Фридриха Эрмлера – аптекарского ученика из местечка, чекиста времен гражданской войны, затем партийного кинорежиссера – вплетены здесь прославленный финал НОВЫХ ВРЕМЕН Чаплина и драма потерявшего слух Бетховена.

Историю этой парадоксальной судьбы сыграли студенты московских киновузов при участии Сергея Фишера, Анны Гусаровой, а также композитора фильма Александра Чайковского. Также в проекте в качестве консультанта и героя-рассказчика принял участие историк кино Евгений Марголит.

Фото: кадры из фильма УЛЫБНИСЬ!