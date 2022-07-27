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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Нахимовцы» обогнали «Родителей строго режима»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейно-патриотическую картину НАХИМОВЦЫ (CRP), фильм ужасов КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА (EXP) и французскую комедию НЕ ЗВЕЗДИ! (MD).

Лучше остальных новинок стартовали НАХИМОВЦЫ, заработавшие 251,6 тысяч рублей. Премьера уступила историко-патриотической ленте АМАНАТ (425,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,3 млн) и семейной картине АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,6 млн), но зато обошла семейную комедию РОДИТЕЛИ СТРОГО РЕЖИМА (170,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,1 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
АМАНАТ 425,3
АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 424,6
НАХИМОВЦЫ
251,6
РОДИТЕЛИ СТРОГО РЕЖИМА 170,7

Вторым в рейтинге предпродаж уикенда стал хоррор КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА с результатом 84,6 тысяч рублей. Пока новинка идет лучше таких аналогов как УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА (74,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн) и ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ (52 тысячи рублей, стартовые сборы – 10 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА 84,5
УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА 74,1
ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ 52,0

Предпродажи новой французской комедии НЕ ЗВЕЗДИ составили 68,2 тысяч рублей. Новинка опередила выходившие ранее ленты НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ (39,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,7 млн), САМАЯ БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА (21,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 2,8 млн) и МАЖОРЫ НА МЕЛИ (18,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,9 млн). 

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
НЕ ЗВЕЗДИ 
68,2
НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ 39,9
САМАЯ БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА 21,2
МАЖОРЫ НА МЕЛИ 18,3

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27.07.2022 Автор: БК

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