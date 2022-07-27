Предпродажи уикенда: «Нахимовцы» обогнали «Родителей строго режима»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейно-патриотическую картину НАХИМОВЦЫ (CRP), фильм ужасов КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА (EXP) и французскую комедию НЕ ЗВЕЗДИ! (MD).
Лучше остальных новинок стартовали НАХИМОВЦЫ, заработавшие 251,6 тысяч рублей. Премьера уступила историко-патриотической ленте АМАНАТ (425,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,3 млн) и семейной картине АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,6 млн), но зато обошла семейную комедию РОДИТЕЛИ СТРОГО РЕЖИМА (170,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|АМАНАТ
|425,3
|АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|424,6
|НАХИМОВЦЫ
|
251,6
|РОДИТЕЛИ СТРОГО РЕЖИМА
|170,7
Вторым в рейтинге предпродаж уикенда стал хоррор КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА с результатом 84,6 тысяч рублей. Пока новинка идет лучше таких аналогов как УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА (74,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн) и ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ (52 тысячи рублей, стартовые сборы – 10 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА
|84,5
|УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА
|74,1
|ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ
|52,0
Предпродажи новой французской комедии НЕ ЗВЕЗДИ составили 68,2 тысяч рублей. Новинка опередила выходившие ранее ленты НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ (39,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,7 млн), САМАЯ БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА (21,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 2,8 млн) и МАЖОРЫ НА МЕЛИ (18,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|НЕ ЗВЕЗДИ
|
68,2
|НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ
|39,9
|САМАЯ БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА
|21,2
|МАЖОРЫ НА МЕЛИ
|18,3
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27.07.2022 Автор: БК