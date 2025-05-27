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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 29 мая – 1 июня

Сказки на любой вкус

Главным отечественным предложением для семейной и детской аудитории станет семейное фэнтези СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК (CAO). Сюжет, судя по материалам, опирается на вечные ценности: разные поколения одной семьи находят общий язык, пока спасают фантастическое существо. Сам Йети смотрится комично за счет грима, а антагонисты должны не столько устрашать, сколько веселить зрителей. Среди конкурентов ленты – холдовер СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА, а кассовыми референсами здесь видятся максимально близкий по сюжету ЖДУН (93,8 млн рублей на старте) и ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (69,4 млн на старте).

За внимание как детской, так и взрослой аудитории поборется китайский мультфильм-сенсация НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ (AK). Возрастной рейтинг 6+ позволяет пойти на его сеансы всей семьей, а статус хита-рекордсмена привлечет внимание киноманов. Сюжет, судя по описанию, выглядит привлекательно и экзотично, но вопрос, насколько специфика китайской анимации и мифологии привлекут массовую аудиторию. Так что кассовыми ориентирами в данном случае могут служить релиз 2021 года ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» (53,6 млн рублей на старте) и прошлогодний ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (27,6 млн на старте).

Самых маленьких зрителей порадует продолжение популярного анимационного сериала ГЕРОЙЧИКИ. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ (NMG). Знакомые герои и проверенное качество анимации, очевидно, должны привлечь публику, уже знакомую с брендом. Среди референсов – МАЛЫШАРИКИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (16,4 млн рублей на старте) и ТУРБОЗАВРЫ. ГОД ДРАКОНА (9,1 млн на старте).

Ведущей новинкой в хоррор-сегменте станет фильм ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ (VLG). На старте картина кажется удачным «комбо»: производство почитаемой киноманами студии A24, второй фильм братьев Филиппу, зарекомендовавших себя работой ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! и комфортное конкурентное окружение. Кроме того, в картине есть звезда, много значащая для понимающей аудитории – номинантка на «Оскар» Салли Хокинс. Но как проект покажет себя на длинной дистанции, зависит от «сарафана». Ориентирами для прогнозов служат уже упомянутый дебют ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (39,4 млн на старте) и недавний ЕРЕТИК (74,5 млн на старте).

Вероника Скурихина, автор «Бюллетеня кинопрокатчика»: «ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ – качественный представитель жанра неохоррора, когда классические приемы вроде обряда экзорцизма, страшной кассеты и чудаковатой леди в отдаленном доме становятся частью сложной психологической истории, деструктивной для героев, но конструктивной для зрителей. Привлекательным выглядит то, что бόльшая часть действия разворачивается при свете дня и в ярких красках. Этот ход до сих пор новаторски смотрится в фильмах ужасов».

Зрители, которым не хватает в прокате зарубежных звезд, стоит обратить внимание на боевик ИГРЫ ВОЗМЕЗДИЯ  (PRD) со Скоттом Иствудом, Джейми Фоксом и Робертом Де Ниро и на триллер ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВТРА (AK), где главные роли сыграли The Weekend и Дженна Ортега.

Также в прокат выйдут мультфильм 100% ТИГР (RWV), спортивная драма БЫСТРЕЕ ВЕТРА (EXP), комедийная мелодрама ДЖЕЙН ОСТИН ИСПОРТИЛА МНЕ ЖИЗНЬ (PVZGL), якутский хоррор КУКУШКА (KNLG) и документальный фильм КУЛЬТУРНЫЙ КОД: ФРАГМЕНТЫ (K24).

Фото: кадр из фильма СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

27.05.2025 Автор: Вероника Cкурихина

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