В Каннах вручили призы программы «Особый взгляд»

Лучшим фильмом признан «Таинственный взгляд фламинго»

Фильм чилийского режиссера и сценариста Диего Сеспедеса ТАИНСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД ФЛАМИНГО завоевал главный приз конкурса «Особый взгляд». Картина является полнометражным дебютом постановщика и рассказывает о жизни шахтерского городка в 80-х годах прошлого века в условиях эпидемии ВИЧ.

Приз жюри достался ленте A POET колумбийского режиссера Симона Меса Сото. Это драма о поэте-неудачнике, обучающем талантливую девушку.

Приз за лучшую режиссуру ушел Тарзану Нассеру и Арабу Нассеру за проект ONCE UPON A TIME IN GAZA. Криминальный триллер, действие которого происходит в 2007 году, рассказывает о росте власти движения ХАМАС.

Актерскую награду поделили Клео Диара (I ONLY REST IN THE STORM) и Фрэнк Диллэйн (СОРВАНЕЦ). Приз за лучший сценарий достался Гарри Лайтону за картину СЕДЛО.

Всего в конкурсе принимали участие двадцать фильмов, девять из которых были дебютными.

Фото: кадр из фильма ТАИНСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД ФЛАМИНГО