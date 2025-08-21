На фестивале «Новый сезон» поговорят об интеграции искусственного интеллекта в создание контента

Сессия «Новые фИИшки» запланирована к проведению на 17 сентября

Организаторы четвертого фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» рассказали о первом мероприятии деловой программы грядущего смотра – 17 сентября состоится сессия «Новые фИИшки».

Отмечается, что эксперты расскажут об опыте взаимодействия с нейросетями на разных этапах производства контента, а также продемонстрируют результаты взаимодействия искусственного интеллекта и авторов – в частности, в рамках сессии состоится презентация первого ИИ-сериала от онлайн-кинотеатра Start.

В дискуссии примут участие продюсер Vision Factory Андрей Бегунов, директор по управлению продуктовым портфелем МТС Медиа Алексей Арефьев, директор по маркетингу контентного кластера KION Анастасия Полякова, продюсер Екатерина Кононенко, Руководитель «Плюс Студии» Михаил Китаев, директор по развитию GigaChat Николай Ванин, генеральный продюсер Трехмер CG Ольга Шкуренкова и директор производства Start Продакшн Михаил Ткаченко.

Все мероприятия деловой программы фестиваля будут проходить в отеле Radisson, зал «Москва». Начало в 10:30, вход только по аккредитации – количество мест в зале ограничено.

Фестиваль «Новый сезон» пройдет с 15 по 20 сентября на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи.