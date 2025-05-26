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«Кракен» заработал миллиард рублей в российском прокате

Автор: БК

26 мая 2025

Покорение знакового рубежа случилось на 40-й день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 17:40 (мск) 26 мая, кассовые сборы ленты КРАКЕН превысили 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Покорение знакового рубежа случилось на 40-й день проката ленты.

Приключенческий фильм Николая Лебедева стал 36-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и пятой – за 2025 год. Ранее этот порог перешагнули ленты ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, ФИНИСТ: ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА и БАТЯ 2. ДЕД.

КРАКЕН вышел в прокат 17 апреля.

Фото: кадр из фильма КРАКЕН

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