«Кракен» заработал миллиард рублей в российском прокате
Автор: БК
26 мая 2025
Покорение знакового рубежа случилось на 40-й день проката ленты
Согласно данным ЕАИС на 17:40 (мск) 26 мая, кассовые сборы ленты КРАКЕН превысили 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.
Покорение знакового рубежа случилось на 40-й день проката ленты.
Приключенческий фильм Николая Лебедева стал 36-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и пятой – за 2025 год. Ранее этот порог перешагнули ленты ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, ФИНИСТ: ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА и БАТЯ 2. ДЕД.
КРАКЕН вышел в прокат 17 апреля.
Фото: кадр из фильма КРАКЕН
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