Пророк и шелк: итоги российского онлайн-проката в апреле 2025 года

Основной тенденцией месяца стало соперничество за зрительское внимание двух главных февральских релизов: ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА и КРАСНЫЙ ШЕЛК. В кинотеатрах ленты выходили с разницей в неделю, сохранили они эту дистанцию и в онлайн-прокате. Кроме того, в топы вернулась народная комедия БАТЯ, которую, очевидно, зрители смотрели на фоне выхода ее продолжения в кино.

Масштабный исторический экшн ЗЛОЙ ГОРОД в кинотеатральном соревновании титанов не участвовал, а вот в цифровом прокате без труда победил в борьбе за зрительское внимание, став лидером сразу на двух платформах, «Кинопоиск» и «Иви». В онлайн-кинотеатре Okko эпик с Алексеем Гуськовым и Александром Метелкиным стал четвертым.

Сказка ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА удержала интерес на двух стримингах. Причем если на «Кинопоиске» она опустилась на вторую строчку с первой, то на Wink, наоборот, поднялась с третьего места на первое. А не самая успешная в прокате комедия ЛОТЕРЕЯ сорвала куш онлайн. В конце марта она вышла сразу на четырех площадках и в апреле получила серебро от пользователей Premier. Впрочем, на остальных платформах история дружбы героев Евгения Кулика и Алексея Серебрякова все же не вошла в пятерку лидеров: на «Кинопоиске» у нее шестое место, на «Иви» – седьмое, а на Okko картина замкнула десятку лучших.

Музыкальный байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА до начала мая продолжал активно работать в прокате, что не помешало ему возглавить чарты Premier и Start. А вот в чарте «Кинопоиска» фильм с Юрой Борисовым оказался лишь на десятом месте. Его главный соперник, ретро-экшн КРАСНЫЙ ШЕЛК, победил по числу онлайн-кинотеатров, на которых он был доступен. В рейтинге каждого из них он смог войти в первые пятерки. Наибольший интерес лента с Милошем Биковичем вызвала у подписчиков Okko: они отдали фильму золото. Серебро ему досталось на KION, бронза – на «Иви». На платформе Wink детективная история заняла пятое место, уступив семейным и детским релизам.

Не обошли своим вниманием зрители и военную драму ВОЙНА И МУЗЫКА. Наибольшую востребованность фильм с Павлом Прилучным продемонстрировал на Start – там у него вторая строчка. На «Иви» и Okko проекту достались четвертое и пятое места соответственно, на Wink – девятое.

Главными зарубежными новинками стали брутальный боевик ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА (бронза от пользователей «Кинопоиска», восьмое место на Okko) и триллер МИЛЛИОН ЛАЙКОВ (девятое место на «Иви» и Start).

В сериальном сегменте традиционно наибольшей популярностью пользовались комедии и триллеры. Проект Premier про работу сексолога в деревне «Про это самое» стал лидером на «Кинопоиске», опередив флагманский ориджиналс «Беспринципные в Питере». На домашней платформе он занял только четвертое место. Вышедший одновременно сериал «Пожить как люди» начал работу с пятой строчки на Premier и Okko, а в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» – с восьмой.

Ретро-детектив «Злые люди» на Wink уступил лишь новому военному детективу «СМЕРШ 3». На «Иви» проект о жизни Нижнего Новгорода конца XIX века стал третьим, зрители KION поставили его на четвертое место, а пользователи Okko – на шестое. Ироничный сериал «Актерище» с Дмитрием Нагиевым уверенно возглавил родной для себя топ KION. Откровенная комедия «Искусство соблазна» не только стала первой на «Иви», но и неплохо показала себя на Start (шестое место). Новинки Okko, сериалы «Гипнозис» и «Урок», не смогли тягаться с нашумевшим «Аутсорсом» и заняли второе и четвертое места в чарте платформы со ответственно. Подписчики Premier активнее всего смотрели триллер «Тайга», а пользователи Start наблюдали за жизнью героини Елизаветы Боярской в драме «Опасная близость».

Судя по доступному на данный момент расписа нию онлайн-премьер, в мае больше всего потенциальных сериальных хитов приготовил Premier: это военная драма «Таганрог» (03.05), продолжения популярных проектов «Казачок» (12.05) и «Бедные смеются, богатые плачут» (12.05), а также триллер «Я ничего не помню» (14.05). Главной премьерой на «Иви» станет авантюрный триллер о близнецах «Чужие деньги» (15.05) с Максимом Матвеевым в двух образах. Start готовится выпустить третий сезон хита «Два холма» (27.05). А в конце месяца зрителей планирует привлечь Wink продолжением триллера, основанного на реальных преступлениях, «Фишер. Затмение» (29.05). Главным полнометражным хитом станет БАТЯ 2. ДЕД, который появился в онлайн-кинотеатрах 16 мая. Также явно высоким потенциалом обладают сказка ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА и спортивный байопик РОДНИНА, которые вышли в цифровой прокат 1 мая. Военная драма ПОЧТАРЬ с Александром Петровым поделила дату с семейными приключениями ПАЛЬМА 2 с Виктором Добронравовым – 8 мая. Среди зарубежных релизов наиболее привлекательными выглядят фэнтези В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ (07.05), военный боевик ПОД ОГНЕМ (13.05) и экшн МАСТЕР (27.05).

Фото: кадр из фильма КРАСНЫЙ ШЕЛК

22.05.2025 Автор: Вероника Скурихина