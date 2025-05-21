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Выручка «МТС Медиа» в первом квартале 2025 года выросла на 1,4 млрд рублей   

Автор: БК

21 мая 2025

Холдинг МТС Медиа подвел результаты первого квартала 2025 года

Холдинг «МТС Медиа» опубликовал финансовые и операционные результаты деятельности за первый квартал текущего года – в частности, показатели онлайн-кинотеатра KION. Согласно отчету, выручка в январе-марте выросла на 1,4 млрд рублей.

Число смотрящих подписчиков онлайн-кинотеатра KION выросло на 14% год к году, среди которых 48% — пользователи МТС Premium. Рост общего количества абонентов платного ТВ (спутник, кабель, IPTV, ОТТ) составил 12,1%, до 14,8 млн. Рост количества часов просмотра на одного пользователя в первом квартале вырос на 46%. 

Стриминг продолжает придерживаться выбранной стратегии, выпуская каждое первое число месяца премьеру оригинального сериала. В топ 3 новинок за рассматриваемый период вошли второй сезон «Успешного», третий сезон «Почки» с Любовью Аксеновой и оригинальный проект «Дорогой Родственник» с Анной Михалковой и Тимофеем Трибунцевым. В разработке на данный момент у сервиса находится более 130 проектов

В других сегментах медиа-структуры также наблюдается рост. В частности, аудитория «МТС Музыки» увеличилась в 3,4 раза. В свою очередь, оборот (GMV) компании МТС Live вырос на 32% за год, достигнув в январе-марте 10 млрд рублей. Знаковыми событиями для сегмента стали выставка «Жили-были: Школа русской сказки» на Винзаводе и мюзикл «Последняя сказка», который уже собрал более 1 млрд рублей в прокате. 

В апреле «МТС Медиа» создал контентный кластер KION, в который вошли онлайн-кинотеатр KION, книжный сервис «Строки» и стриминг «МТС Музыка». Предполагается, что синхронизация маркетинговых, технических и производственных процессов между медиаплатформами позволит ускорить внедрение новых решений и повысить удобство продуктов для пользователей. В феврале 2025 года медиахолдинг отметил год с момента существования в качестве объединенной бизнес-вертикали.

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