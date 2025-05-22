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Предварительная касса четверга: «Соловей против Муромца» ожидаемо возглавил прокат

Автор: Георгий Романов

22 мая 2025

«Ганзель и Гретель: миссия «Спящая красавица» стартовал с четвертой строчки

По предварительным данным, лучшим релизом четверга стала новика – семейная картина СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА (AK). Проект заработал чуть более 9 млн рублей, что позволяет ему рассчитывать на результат в районе 60-70 млн по итогу всего уикенда. 

Отечественный мультфильм ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (VLG) стартовал с четвертой строчки чарта. Анимационный проект записал на свой счет порядка 4 млн рублей, что за четыре дня проката может дать от 30 до 40 млн. 

Еще одной новинкой, попавшей в ТОП-10, стала российская комедия ПАРА НА ПАРУ (CAO). Заработанные ей 1,5 млн рублей позволили ленте расположиться на девятом месте таблицы лучших релизов четверга. Скорее всего, к концу недели в копилке фильма окажется 10-12 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА

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