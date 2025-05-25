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Обзор изменений графика релизов на неделе 19–25 мая 2025 года

Автор: БК

25 мая 2025

Новый Дракула, Смешарики в космосе и мелодрама про столкновение культур

Компания «Атмосфера кино» 11 сентября выпустит новую версию ДРАКУЛЫ. В режиссерском кресле проекта – Люк Бессон.

График релизов компании «Централ Партнершип» пополнился анимацией ПОБЕГ ИЗ БУДУЩЕГО. Китайский фантастический мультфильм увидит свет 10 июля. Также дистрибьютор перенес два своих релиза. Сказка МОРОЗКО, по уточненным данным, выйдет в прокат 12 февраля следующего года. Более существенный переезд претерпела семейная лента МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ – с 18 декабря 2025-го на 9 апреля 2026-го.

С датой кинопремьеры определилась лента СМЕШАРИКИ: СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ. Компания «Вольга» заявила проект на 13 августа следующего года.

Дистрибьютор «Экспонента Фильм» на 11 сентября поставил драмеди THREESOME.  

Казахстанская спортивная лента АРЛАН. РЕШАЮЩИЙ РАУНД от дистрибьютора BASE Development увидит свет 26 июня.

Мелодраму БЕЛЫЙ ПАРОХОД, принимавшую участие в фестивале «Маяк» в прошлом году, компания K24 выпустит уже 19 июня.  

Благодаря дистрибьютору A-One Films с 5 июня на больших экранах можно будет вновь увидеть НЕНАВИСТЬ Матьё Кассовица.

НАСТОЯЩИЕ ДЕТЕКТИВЫ от компании World Pictures поменяли дату премьеры с 29 мая на 3 июля.

Компания АО «Синема Парк» передвинула с 29 мая на 12 июня фэнтези ТВОРЕНИЕ БОГОВ 2: БИТВА С ДЕМОНИЧЕСКИМ ВОЙСКОМ.

RWV Film изменил даты премьер двух своих проектов. Хоррор АСТРАЛ. ЗАКЛЯТИЕ МЕРТВЫХ теперь увидит свет 17 июля, а не 3-го. На прежнюю дату фильма ужасов, в свою очередь, переместилась анимационная ДИКАЯ СЕМЕЙКА.

 

Фото: кадр из фильма СМЕШАРИКИ: СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ

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