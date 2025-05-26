Предварительная касса уикенда: «Соловей против Муромца» расположился на первой строчке

Бронзу чарта занял сиквел мультфильма «Ганзель и Гретель»

Несмотря на старт двух достаточно амбициозных отечественных новинок, прошедший уикенд оказался одним из худших в 2025 году.

По предварительным данным, лидером проката стала семейная картина СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА (AK). Новинка освоила около 56 млн рублей за четыре дня проката, показав среднюю заполняемость лишь в 10 человек на сеанс.

Российский мультфильм ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (VLG) также стартовал ниже ожиданий. В свой первый уикенд проект заработал чуть больше 25 млн рублей, что, однако, позволило ему занять третью строчку чарта.



Еще одной новинкой, попавшей в топ-10, стала комедия ПАРА НА ПАРУ (CAO) с Александром Робаком и Ириной Горбачевой. Картина сумела записать на свой счет около 9 млн рублей.



Фото: кадр из фильма СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА