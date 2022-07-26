Обзор новинок проката на уикенде 28-31 июля 2022 года

На грядущем уикенде в репертуаре российских кинотеатров появится очередная новинка, рассчитанная на семейную аудиторию – НАХИМОВЦЫ (CRP). Кроме волны интереса к жанру со стороны зрителей, в пользу картины говорит и ее патриотическая ориентированность, которая наверняка будет особенно востребована в регионах. Референсом в данном случае можно назвать недавнюю костюмную ленту АМАНАТ (19,3 млн рублей).

На стабильный интерес поклонников жанра может рассчитывать фильм ужасов КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА (EXP). В данном случае дополнительными плюсами могут стать низкая конкуренция и привлекательность концепта. Ориентиром по сборам для новинки может служить проект ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ (10 млн).

Для публики, желающей посмотреть максимально легкое и развлекательное кино, дистрибьютор приготовил французскую комедию НЕ ЗВЕЗДИ! (MD). Картина с Тареком Будали в главной роли вполне вправе рассчитывать на то, чтобы улучшить результат схожего по жанру КРАСАВЧИКА СО СТАЖЕМ (8,3 млн).

Также зрители смогут посмотреть драму АСФАЛЬТОВОЕ СОЛНЦЕ (CP), семейный релиз ЕРАЛАШ В КИНО! ВЫПУСК 2 (SBF), комедийный экшн ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА (WP), комедии ПЕВИЦА НА ВСЮ ГОЛОВУ (PNR) и РАЗВОД. ФИЛЬМ ВТОРОЙ (CP), хоррор ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ (KNLG) и перевыпуски фильмов БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ (PRGK), КИН-ДЗА-ДЗА! (MVK), НАЧАТЬ С НУЛЯ (PLK) и ОХОТА (RUR / INK).

26.07.2022 Автор: Максим Острый