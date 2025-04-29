Обзор новинок проката на уикенде 1–4 мая

Главной новинкой уикенда станет военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (CP). Экранизация повести Бориса Васильева разыграна актерами Театра Олега Табакова под руководством Владимира Машкова. Молодой лейтенант оказывается в Брестской крепости вечером накануне начала войны и принимает свой первый бой длинною почти в год. За исключением самого Машкова и Яны Сексте в фильме нет больших звезд, но эпический размах, который виден по трейлеру, массированная рекламная кампания, включая фильм открытия ММКФ, и отсутствие пиратских релизов на этой дате позволяют ожидать от фильма сборов, сопоставимых с цифрами таких аналогов, как СОБИБОР (104 млн на старте), ПРАВЕДНИК (120 млн на старте) и ВОЗДУХ (140 млн на старте).

Одним из предложений для семейной аудитории на майские праздники станет киносказка СОКРОВИЩА ГНОМОВ (NKI). Главный герой в исполнении Никиты Кологривого обманом вписывает себя в завещание на дом, а вместе с недвижимостью получает компанию озорных гномов. В послужном списке актера уже были похожие картины, когда основное действие строилось на комических взаимоотношениях с необычными существами: как реалистичными, так и CGI. Поэтому основными кассовыми референсами в данном случае видятся Я – МЕДВЕДЬ (62,4 млн на старте), ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (69,4 млн на старте) и ЖДУН (93,8 млн на старте).

Еще один фильм для семейного просмотра, но с детьми постарше, выпустит «Атмосфера кино». ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ (AK) – новый проект Ивана Соснина, мастера снимать драмеди с элементами роуд-муви, когда в ходе яркого и незабываемого путешествия отцы и дети находят общий язык. Кроме эффектной видовой съемки, ставка в фильме сделана на совершенно новых для кинематографа сказочных существ, взятых из преданий коренных народов Урала, и юмор, который рождается от столкновения сказки с реальностью. Ориентирами для прогнозов могут служить проекты ОН – ДРАКОН (52,5 млн на старте) и КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я (39,9 млн на старте).

Самым юным зрителям к просмотру предлагается анимационный релиз МАРАКУДА (VLG). Отечественный мультфильм рассказывает историю сына вождя, который внезапно начинает понимать язык зверей. Можно догадаться по первым материалам, что речь пойдет об очередной попытке человека подружиться с природой и научить своих соплеменников относиться к ней бережнее. Среди плюсов проекта – погружение в альтернативный доисторический мир и пестрая картинка. Наиболее подходящими референсами видятся мультфильмы СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ МЛАДШИЙ (38,1 млн на старте) и МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (42,7 млн на старте).

Также в прокат выйдут военная драма АЛДАН (NGFD), мелодрама ВСЕ ОТТЕНКИ КРАСНОГО (CPF), детские приключения ЖЮЛЬ В СТРАНЕ ИНДЕЙЦЕВ (KNLG), перевыпуск аниме Макото Синкая ЗА ОБЛАКАМИ (INK), хоррор ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: НЕКРОНОМИКОН (WP), европейская комедия КАК СОБЛАЗНИТЬ ДЕВУШКУ, ИЛИ О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ (WP), боевик МСТИТЕЛЬ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ (PVZGL), мелодрама МУЖУ ПРИВЕТ (YBW), комедийный триллер НОЧЬ С ПСИХОПАТОМ (VLG) и триллер с Николасом Кейджем СЕРФЕР (GF).

Фото: кадр из фильма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ

29.04.2025 Автор: Вероника Cкурихина