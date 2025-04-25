РОСКИНО начало прием заявок на участие в Шанхайском международном рынке

Он пройдет в Китае с 21 по 25 июня

Компания РОСКИНО открыла прием заявок с целью отбора представителей российской киноиндустрии для участия в работе объединенного стенда российских кинематографистов в целях продвижения национальных фильмов на Шанхайском международном рынке (Shanghai International Film & TV Market), проводимом с 21 по 25 июня в Китае.

Подать заявку на бумажном носителе можно до 7 мая включительно. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе не участвуют.

Shanghai International Film & TV Market – глобальное событие в сфере контента, впервые объединяющее два рынка (с фокусом на кино и ТВ), ранее проводившихся в Шанхае отдельно. География экспонентов включает Китай, Южную Корею, Таиланд, Малайзию, другие страны Юго-Восточной Азии, а также Иран, Саудовскую Аравию, ряд стран Европы и СНГ.

Фото: РОСКИНО