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Режиссер «Аноры» начнет съемки нового фильма этой осенью

Автор: Илья Кувшинов

26 апреля 2025

Сюжет грядущего проекта пока держится в секрете

Постановщик АНОРЫ Шон Бэйкер рассказал на встрече в рамках студенческого фестиваля Ivy Film Festival, что планирует в этом году приступить к работе над новым проектом.

Режиссер упомянул, что его жена и со-продюсер Саманта Куан недавно вернулась из поездки, где она смотрела локации для грядущей картины. Если все пойдет по плану, то уже осенью Бэйкер начнет съемки своего очередного фильма.

На данный момент неизвестно, о чем именно будет картина, однако в прошлом году на Каннском кинофестивале постановщик заявил, что его следующий проект будет вновь посвящен работникам секс-индустрии.

Фото: кадр со съемок фильма АНОРА

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