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Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал фильм ужасов «Оно. Новая глава»

Автор: Георгий Романов

25 апреля 2025

«Денискины рассказы» стартовали с четвертой строчки

По предварительным данным, лучшей новинкой четверга стал фильм американский ужасов ОНО. НОВАЯ ГЛАВА (KNLG). Проект расположился на третьей строчке чарта, пропустив вперед себя холдоверы КРАКЕН (CP) и БАТЯ 2. ДЕД (CP). Заработанные им в первый день проката 3,2 млн рублей по итогу всего уикенда должны превратиться в 18-22 млн. 

Совсем ненамного от тройки лидеров отстал семейный релиз ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ (AK) с результатом в 3,1 млн рублей. Несмотря на это, высокий семейный множитель проекта позволяет новинке рассчитывать на 40-50 млн рублей за четыре дня проката. 

Также в десятку лучших попали такие новинки, как военная драма ПОЧТАРЬ (NMG), фильм ужасов ПОСЛЕДНИЙ ЭКЗОРЦИСТ (EXP) и комедия ПАТРУЛЬ. ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ (KAP). Все три релиза заработали от 0,6 до 0,8 млн рублей и по итогу недели не смогут преодолеть планку сборов в 10 млн. 

Фото: кадр из фильма ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ

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