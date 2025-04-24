«Пророк. История Александра Пушкина» получил специальный приз Пекинского кинофестиваля

Лента была отмечена наградой за костюмы

Музыкальный байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА был отмечен наградой на 15-ом Пекинском международном кинофестивале.

Картина Феликса Умарова удостоилась специального приза Valentino за «Креативный дизайн костюмов».

«На экране сложно воспроизвести историческую эпоху, а еще сложнее найти параллель между временем Пушкина и нашим временем. Хочу поблагодарить наших потрясающих художников по костюмам за то, что сделали это возможным!» – заявил со сцены режиссер.

Председателем жюри секции «Фокус на будущее» выступил венгерский режиссер Бела Тарр.

Фото: кадр из фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА