Новинки мая в онлайн-кинотеатре Amediateka

«Ходячие мертвецы: Мертвый город», «Сага о Форсайтах», «Компьютерщики»

Одна из главных майских новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Amediateka – второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город». Новые эпизоды будут выходить раз в неделю одновременно со всем миром.

Помимо этого, зрителей стриминга ждут мини-сериал «Жестокая любовь: История Рут Эллис», четвертый сезон детектива «Гарри Уайлд» с Джейн Сеймур, а также все сезоны легендарных «Компьютерщиков».

С 28 апреля:

«Перекресток Салливанов», 3-й сезон (драма, реж. Гэйл Харви, Т.У. Пикок, Брэдли Уолш и другие)

Мэгги, талантливый нейрохирург, чья выстроенная по полочкам карьера рушится из-за разразившегося скандала. Чтобы прийти в себя, она возвращается в родные места — кемпинг «Перекресток Салливанов», которым управляет ее отец. В третьем сезоне жизнь Мэгги и ее близких бурно развивается. Отец начинает отношения с обаятельной писательницей Хелен, которая селится с ним по соседству. Кэл проверяет свою силу и выносливость, начиная работать с поисково-спасательной командой. А Мэгги вынуждена балансировать между наполненными адреналином буднями, которые приносит ее деятельность, и предательством близкого когда-то человека.

С 1 мая:

«Женский форум», 1-й сезон (драма, реж. Стюарт Боуэн, Нил Шарма)

В центре повествования – журналистка из Австралии Эвелин Джонс, переживающая увольнение из СМИ, весьма болезненный развод и трудности с воспитанием детей. Но вместо того, чтобы сдаваться, она берет себя в руки и открывает первый в стране сайт для женщин под названием Eve. Там ее статья «Я развелась из-за белого вина» обретает вирусную славу, и вот уже тысячи посетительниц штурмуют блог героини и требуют продолжения. Зрители узнают, как Эвелин удалось из маленького женского форума вырастить настоящую медиаимперию и на какие жертвы пришлось пойти ради успеха.

Со 2 мая:

«Люблю тебя бесконечно» (дорама, реж. Ли Нань)

Сян Юнь — фея, живущая во дворце брачных уз. Однажды небесный император просит девушку найти невесту его брату, богу войны Чу Куну. Фея с энтузиазмом берется помочь жениху, но из-за оплошности оказывается неразрывно связанной с ним магической красной нитью. Героям предстоит пережить цепочку перерождений, проверить силу своих чувств, столкнуться с коварной демоницей Цан Хай, а также раскрыть страшную тайну из прошлого, которая объединяет их куда сильнее, чем какой-то брачный артефакт.

С 5 мая:

«Ходячие мертвецы: Мертвый город», 2-й сезон (триллер, реж. Майкл Е. Сатраземис, Эдвард Орнелас, Кевин Даулинг и другие)

Во втором сезоне Мэгги и Ниган оказываются по разные стороны баррикад в разгорающейся войне за контроль над Манхэттеном. С момента их появления в Нью-Йорке прошло уже полгода. Мужчина, ставший на путь исправления в первом сезоне, готов вновь стать лидером банды. По мере того, как пути главных героев пересекаются, они понимают, что выход из конфликта для них обоих сложнее и мучительнее, чем они могли себе представить

С 6 мая:

«Сага о Форсайтах», 1-2-й сезоны (драма, реж. Энди Уилсон, Кристофер Менол, Дэйв Мур)

Сомс Форсайт — человек, привыкший владеть всем, даже тем, что не поддается контролю. Его жена Ирэн — загадка, которую невозможно решить. Между ними — безмолвный бой, отголоски которого эхом проникают в жизнь всех остальных членов семьи. Роскошные особняки и шелест банкнот не спасают от одиночества, когда дом становится клеткой. Это история о том, как даже самые могущественные семьи не защищены от порывов человеческой души.

«Гарри Уайлд», 4-й сезон (драма, реж. Роберт Куинн, Роб Бурк и другие)

В четвертом сезоне обаятельного детективного сериала «Гарри Уайлд» главная героиня в исполнении Джейн Сеймур даже не думает уходить на пенсию и мирно выращивать цветы на лужайке: разбираться в чужих проблемах и искать преступников ей гораздо интереснее! За помощью к ней обращается сын Чарли, что радует и огорчает женщину одновременно, и бывший друг, ставший монахом. Внучка по имени Лола сталкивается с заговором в стенах танцевальной школы, а Фергюс, верный напарник Гарри, вот-вот может уехать на учебу за границу.

С 8 мая:

«Женский форум», 2-й сезон (драма, реж. Стюарт Боуэн, Нил Шарма)

С 13 мая:

«Компьютерщики», 1-5-й сезоны (комедия, реж. Грэм Линехэн)

В глубинах подвала корпорации «Рейнхолм Индастриз» скрывается странный, пыльный IT-отдел, в котором трудятся два асоциальных гения — ленивый, но обаятельный Рой и помешанный на технических деталях Мосс. Привычный им рабочий хаос нарушает новая начальница — уверенная в себе, но абсолютно несведущая в технологиях Джен, которой по ошибке поручают руководство отделом.

С 16 мая:

«Жестокая любовь: История Рут Эллис» (драма, реж. Ли Хейвен Джонс)

Мини-сериал рассказывает о жизни последней женщины, казненной в Великобритании в 1955 году. Заглавная героиня, сыгранная Люси Бойнтон, оказывается втянутой в череду романов с не самыми порядочными мужчинами. Она — мать-одиночка с двумя детьми в послевоенном Лондоне, ее эффектная внешность моментально притягивает внимание всех вокруг, но счастья не приносит. Роковой выстрел в любовника, который избивал Рут и заставлял ее страдать, положил начало одному из самых громких дел в истории Соединенного Королевства. На протяжении четырех серий зрителей будут ждать эмоциональные качели и сложные моральные дилеммы, которые придется решать вместе с судьями, полицейскими и обществом.

С 19 мая:

«Убийство в маленьком городке», 1-й сезон (криминальная драма, реж. Милан Чейлов, Лесли Хоуп, Аманда Таппинг)

Карл Альберг, уставший от городского шума и чужой боли, находит пристанище в сонном канадском городке Гибсонсе, а вместе с тем и должность местного шерифа. Здесь воздух пахнет морем, книги на полках не пылятся, а взгляд библиотекаря Кассандры пронзает сильнее любого допроса. Но и эта гавань хранит свои мрачные тайны: убийства в тени, странные разговоры, запутанные теории.

С 22 мая:

«Доктор, доктор», 1-3-й сезоны (драмеди, реж. Крив Стендерс, Йен Уотсон, Лиза Мэтьюз и другие)

Медицинское драмеди рассказывает об очаровательном хирурге-ловеласе Хью Найте, который не привык жить по правилам. После очередной пьяной выходки мужчины и репутационных потерь руководство клиники приходит в ярость. Начальник отправляет его на перевоспитание из Сиднея в маленький провинциальный городок Уайхоуп в Австралии, в котором он вырос, на должность обыкновенного терапевта. У Хью есть год, чтобы привести свою жизнь в норму и доказать коллегам, что он не просто лентяй и бабник, а настоящий профессионал, которому суждено спасать человеческие жизни.

С 29 мая:

«Доктор, доктор», 4-5-й сезоны (драмеди, реж. Крив Стендерс, Йен Уотсон, Лиза Мэтьюз и другие)

Фото: кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»