Праздничное эхо: итоги российского онлайн-проката в марте и в первом квартале 2025 года

Основной тенденцией первого месяца весны стал просмотр нашумевших зимних релизов, которые после долгой работы в официальном прокате наконец переместились в прокат цифровой. В списке наиболее популярных фильмов оказались сказка ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, комедии ВАСИЛИЙ и ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ, а среди иностранных проектов – ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3.

Новогодний «миллиардер» ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА вышел в онлайне гораздо позже своего основного соперника, сказки ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, и ожидаемо стал лидером по просмотрам на двух из четырех представленных платформ – «Кинопоиск» и Okko. Серебро экранизация получила на «Иви», а зрители Wink поставили новинку на третье место. «Всего за две недели после цифрового релиза ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА попал в квартальный топ – хит новогоднего проката уже достиг на «Кинопоиске» аудитории в 2 миллиона подписчиков», – отметила стремительный рост популярности проекта пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Интересно, что волшебные приключения ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ представлены шире, на пяти площадках, и, несмотря на вышедшую новинку, лента сохранила позиции в топ-3. В онлайн-кинотеатре Wink картина уверенно занимает первую строчку, а на «Иви», Okko, Premier и Start – третью.

Комедия с Александром Петровым ВАСИЛИЙ максимально высоко расположилась в рейтинге Okko – на втором месте, третья строчка ей досталась на «Кинопоиске», а вот на «Иви» приключения русского Васи в Мексике замкнули топ-10. Комедия с Константином Хабенским и Анастасией Талызиной ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ высоко поднялась только в онлайн-кинотеатре Start – на второе место. Подписчики Okko поместили новинку на седьмую позицию, пользователи «Кинопоиска» и «Иви» – на девятую. Зрительское единодушие проявили пользователи Wink и Start: разговорная комедия ПО БАРАМ заняла шестое место на обоих стримингах.

Успешными стартами своих оригинальных проектов могут похвастать сразу две площадки. Мартовские праздники вернули зрителям любимых персонажей скетч-шоу «Наша Russia» в полнометражном фильме НАША RUSSIA. 8 МАРТА. Триумфальный камбэк возглавил чарт онлайн-кинотеатра Premier и взял серебро на «Кинопоиске». «Проекты от партнерских телеканалов продолжают пользоваться большой популярностью среди подписчиков «Плюса»: телевизионные премьеры заняли половину позиций в квартальном топе сериалов», – отметили в пресс-службе «Кинопоиска». Выход романтической драмы МОРЕ НА ДВОИХ, впервые показанной на фестивале «Новый сезон», также был приурочен к Международному женскому дню. Лента с молодыми звездами Алексеем Лукиным и Алиной Дуловой стала лидером на KION.

Чарт «Иви» после грандиозного успеха в прокате возглавил турецкий ромком ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ. Это не единственная зарубежная новинка, которая вырвалась в лидеры. На Start самым просматриваемым фильмом марта стал эротический триллер ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА с Николь Кидман. А добрые семейные ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 оказались наиболее востребованными на «Кинопоиске», где заняли четвертое место, и в онлайн-кинотеатре Okko, расположившись там на восьмой строчке. Церемония вручения премии «Оскар» подняла волну интереса к победителю – фильму АНОРА. Картина получила четвертое, пятое и шестое места на Start, «Кинопоиске» и «Иви» соответственно.

В сериальном сегменте зрительское внимание было сконцентрировано на оригинальных новинках, среди которых максимально широкое распространение получил второй сезон комедии «Телохранители». Причем на своей домашней платформе Premier сериал занял лишь второе место, уступив оригинальному хиту стриминга «Подслушано в Рыбинске», а вот на «Кинопоиске» приключения непутевых бодигардов возглавили рейтинг. В онлайн-кинотеатре Okko проект стал третьим, сразу после двух ориджиналсов: лидерство сохранила драма «Аутсорс», а криминальная мелодрама «Улица Шекспира» стартовала со второй строчки.

В марте на «Иви» вышли две крупные новинки, и в жарком споре за зрительское внимание одержал верх отечественный детектив «Оперативная память» с Андреем Смоляковым, а свежий турецкий релиз «Эль Турко» оказался на втором месте. В онлайн-кинотеатре Wink победитель фестиваля «Новый сезон», трагикомедия «Между нами химия», стартовала со второй строчки. Лидером стала драма о выживании «Челюскин. Первые», которая также была представлена на смотре на курорте Роза Хутор в прошлом году.

Золото на платформе KION ожидаемо получил третий сезон собственного хита «Почка», а Start сделал ставку на мелодраматический триллер «Опасная близость» и не прогадал – первое место досталось новому проекту с Елизаветой Боярской в главной роли. На второй строчке уверенно держится тоже триллер, но мистический и комедийный, «Подслушано в Рыбинске». Новый триллер о поиске маньяка «Тайга», который одновременно стартовал на Premier и KION, зрители поставили на четвертое место на обоих стримингах.

ДОМОВЕНОК КУЗЯ СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ

Квартальные итоги смотрения подтвердили тренд на комедии. Даже в случае со сказочными релизами для всей семьи зрители отдают предпочтение тем, где заложен сильный юмористический элемент, как в сказочном блокбастере ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ: на Start фильм получил первое место, на «Иви» – четвертое, на Okko – пятое, на Wink и Premier – восьмое. Или как в анимационном фильме ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6: третья строчка на Wink и четвертая – на «Кинопоиске».

«Сохраняется интерес к детскому контенту: мультсериал «Три кота», впервые попавший в топ-10 проектов по итогам новогодних каникул, удержался в нем на протяжении всего квартала. Кроме него, в первые три месяца года подписчики «Плюса» активно смотрели мультсериалы «Маша и медведь» и «Барбоскины», а также мультфильмы ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6 и ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ», – подметили в пресс-службе «Кинопоиска». Похожая картина наблюдается и на Wink.

Абсолютными лидерами стали релизы Кинокомпании братьев Андреасян ДОМОВЕНОК КУЗЯ и ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ТВЕРЬ, которые оказались способны закрыть сразу несколько зрительских ниш. Экранизация советской сказки для всей семьи взяла серебро на «Кинопоиске» и «Иви», а также бронзу на платформах Okko и KION. Комедия с Павлом Прилучным стала лидером на KION, на «Иви» релиз занял третье место, а зрители «Кинопоиска» и Okko поставили фильм на шестую строчку. Основными соперниками в комедийной битве стали приключения героев Дениса Дорохова и Филиппа Киркорова в ленте БРАТЬЯ: она возглавила топ смотрения в онлайн-кинотеатре Premier, стала четвертой на KION и седьмой на «Иви». А турецкий ремейк ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК выше всех оказался на Start – на третьей строчке, на «Иви» он занял пятое место и девятое – на Premier. Самым популярным зарубежным релизом ожидаемо стала АНОРА. Оскароносный фильм Шона Бэйкера возглавил квартальный топ «Кинопоиска». Ленту посмотрели уже более 3,5 миллионов подписчиков «Плюса», согласно данным пресс-службы стриминга, а за первые два дня цифрового проката проект достиг аудитории в 520 тысяч подписчиков. На Start американский релиз с русскими актерами стал вторым, на «Иви» – шестым, на Okko – седьмым.

В сериальном сегменте преимущественно лидируют «добрые» проекты, которые, пусть даже с элементами экшна, рассказывают о перевоспитании и хороших поступках главных героев. «Одним из самых популярных сериалов в период новогодних каникул 2025 года ожидаемо стал проект из линейки Wink Originals «Ландыши. Такая нежная любовь». Драмеди, рассказывающее о любви богатой наследницы и простого парня из провинциального города, за новогодние каникулы посмотрели около 2,5 миллионов зрителей», – поделилась цифрами пресс-служба онлайн-кинотеатра. Музыкальный ромком стал лидером квартального смотрения и на «Кинопоиске». В списке «добрых» проектов также «Подслушано в Рыбинске», взявший золото на Premier и серебро на Start, а новый сезон комедии «Инспектор Гаврилов» стал хитом на Start.

На KION лидером оказалась комедия с Тимофеем Трибунцевым «Дорогой родственник», которая вышла лишь в феврале. Нашумевший еще с фестиваля «Новый сезон» сериал «Первый номер» занял второе место. Зрители Okko не смогли противостоять силе «сарафана» сложной драмы «Аутсорс» – она оказалась на первой строчке. А вот вторая досталась новогоднему релизу «Министерство Всего Хорошего», в котором речь тоже идет о справедливости, но в комедийном и фантастическом ключе.

Платформа «Иви» подтвердила, что ее пользователи – большие ценители отечественных детективов. Проект «Первый отдел» стал первым на стриминге по итогам трех месяцев. А наибольшее распространение получил семейный ситком «Папины дочки. Новые». В онлайн-кинотеатре Wink он занял третье место, на строчку ниже оказался на «Кинопоиске», на Start и Okko – на седьмом и восьмом местах соответственно.

«По итогам прошлого года самым популярным проектом на «Кинопоиске» стал сериал «Триггер», при этом в общий топ-10 попало поровну фильмов и сериалов. В первом квартале 2025 года тенденция сохранилась: подписчики «Плюса» одинаково предпочитали и фильмы, и сериалы, – описывают общую картину в пресс-службе «Кинопоиска». – В эти новогодние каникулы «Кинопоиск» смотрело 13 миллионов подписчиков «Плюса» – почти столько же, сколько обычно за целый месяц».

Фото: кадр из фильма ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА

25.04.2025 Автор: Вероника Скурихина