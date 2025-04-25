В Таиланде стартовал Фестиваль российского кино
Автор: БК
25 апреля 2025
Он продлится до 27 апреля
Сегодня, 25 апреля, в Бангкоке стартовал Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.
На протяжении трех дней в кинотеатре House Samyan зрителей ждут новинки российского кинематографа – военная драма ПРАВЕДНИК, якутская драма ЛЕГЕНДЫ ВЕЧНЫХ СНЕГОВ, сказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, а также фестивальные драмы 110 и ЛАПИН.
Генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова отметила, что Таиланд стал новой точкой на карте фестивалей российского кино в 2022 году, и с тех пор компания стремится регулярно знакомить тайскую аудиторию с новыми фильмами разных жанров.
Фото: кадр из фильма 110
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