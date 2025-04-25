В Таиланде стартовал Фестиваль российского кино

Он продлится до 27 апреля

Сегодня, 25 апреля, в Бангкоке стартовал Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

На протяжении трех дней в кинотеатре House Samyan зрителей ждут новинки российского кинематографа – военная драма ПРАВЕДНИК, якутская драма ЛЕГЕНДЫ ВЕЧНЫХ СНЕГОВ, сказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, а также фестивальные драмы 110 и ЛАПИН.

Генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова отметила, что Таиланд стал новой точкой на карте фестивалей российского кино в 2022 году, и с тех пор компания стремится регулярно знакомить тайскую аудиторию с новыми фильмами разных жанров.

Фото: кадр из фильма 110