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Обзор изменений графика релизов на неделе 21–27 апреля 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

27 апреля 2025

«Ритуал» с Аль Пачино и несколько отечественных новинок

На минувшей неделе «Централ Партнершип» заявил три отечественных новинки – САМОЗВАНЦЫ (5 июня), БОЛЬШЕ ЧЕМ ФУТБОЛ (12 июня) и ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК (6 ноября).

«Вольга» поставила на 26 июня хоррор РИТУАЛ с Аль Пачино и Дэном Стивенсом.

Global Film сдвинул релиз комедийного боевика ЛИГА ТЕНЕЙ с 29 мая на 19 июня.

Также 29 мая покинул мультфильм КОСОЛАПЫЙ АГЕНТ от «Ракета Релизинг» – теперь он выйдет 10 июля.

RWV Film анонсировал релиз двух новых картин – 100% ТИГР (29 мая) и АСТРАЛ. ЗАКЛЯТИЕ МЕРТВЫХ (3 июля). Помимо этого, 19 июня компания перевыпустит на большие экраны аниме Горо Миядзаки СКАЗАНИЯ ЗЕМНОМОРЬЯ. Мультфильм ДИКАЯ СЕМЕЙКА, стоявший на 22 мая, в свою очередь, временно покинул прокатный график.

World Pictures перенес релиз триллера ИГРА В КАЛЬМАРА: ПЕРЕЗАГРУЗКА с 5 на 19 июня. Два проекта компании – АСТРАЛ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ и ЗАКЛЯТИЕ МОНАХИНИ – поменялись местами, теперь они дебютируют 12 июня и 10 июля соответственно.

«Экспонента Фильм» заявила два проекта на август – DEVIL`S BRIDE (7 августа) и ЛЕТНИЕ ВОЙНЫ (14 августа). Хоррор THE OAK съехал с 31 июля на 4 сентября. Также в прокатную сетку вернулась семейная комедия F PLUS – она встала на 21 августа.

«Про:взгляд» выпустит 29 мая мелодраму ДЖЕЙН ОСТИН ИСПОРТИЛА МНЕ ЖИЗНЬ. Фильм ужасов ОДЕРЖИМЫЕ: НАСЛЕДИЕ ДЬЯВОЛА сдвинулся с 15 мая на 3 июля.

«ПилотКино» поставил на 22 мая комедию ОГРАБЛЕНИЕ ПО-НЕАПОЛИТАНСКИ, а BASE Development – криминальный триллер ДЕНЬ ГНЕВА.

Фото: кадр из фильма РИТУАЛ

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