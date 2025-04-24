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Названы победители 47-го ММКФ

Автор: БК

24 апреля 2025

Жюри основного конкурса присудило «Золотого святого Георгия» индийскому фильму «Элизиум»

Стали известны лауреаты 47-го Московского международного кинофестиваля.

Жюри основного конкурса присудило «Золотого святого Георгия» индийскому фильму ЭЛИЗИУМ. Победителем конкурса «Русские премьеры» была названа лента МУЖУ ПРИВЕТ Антона Маслова.

Награду за вклад в кинематограф получил актер Владимир Ильин.

Полный список лауреатов
• «Золотой святой Георгий» за лучший фильм – ЭЛИЗИУМ, реж. Прадип Курба 
• Специальный приз жюри «Серебряный святой Георгий» – ЭВАКУАЦИЯ, реж. Фархат Шарипов
• Лучшая режиссерская работа – Прадип Курба (ЭЛИЗИУМ)
• Лучшая женская роль – Мария Родриго Сото (ДОМ В ОГНЕ)
• Лучшая мужская роль – Евгений Цыганов (СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ)
• Серебряный Святой Георгий за лучший фильм конкурса «Русские премьеры» – МУЖУ ПРИВЕТ, реж. Антон Маслов
• Лучший фильм конкурса документального кино – ТЕТУШКА ХУ И ЕЕ РАЙСКИЙ САД, реж. Пань Чжици
• Особое упоминание жюри документального конкурса – ЗИМНИК, реж. Юрий Дорохин
• Лучший фильм конкурса короткометражного кино – «Танец пчелы», реж. Фон Кортисо 
• Особое упоминание жюри короткометражного кино — «Танго», реж. Федор Малышев 
• За вклад в кинематограф – Владимир Ильин

Фото: кадр из фильма ЭЛИЗИУМ

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