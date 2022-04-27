Константин Буслов: «Государство должно поддерживать большие исторические фильмы»

Режиссер и продюсер рассказал БК о своем проекте «1941. Крылья над Берлином» (в прокате с 28 апреля), его рекламной кампании и своем видении последних тенденций в киноиндустрии

Расскажите, пожалуйста, о фильме 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ. Чем он отличается от остальныхфильмов о Великой Отечественной войне, которые выходили в российский прокат за последние несколько лет?

Картина рассказывает о том, как в августе 1941 года советские летчики под командованием генерала Жаворонкова и полковника Преображенского впервые совершили бомбовые удары по Берлину. Операция была разработана в ответ на бомбардировки Москвы, Смоленска и Ленинграда. Москва в то время подвергалась серьезным авианалетам, положение в городе было очень суровым. Геббельс вел активную пропаганду, которая утверждала, что советская авиация полностью уничтожена. Ставка во главе со Сталиным поручила Жаворонкову и адмиралу Кузнецову разработать ответный удар по столице нацистского рейха. В фильме действуют как реальные исторические персонажи – Жаворонков (Сергей Пускепалис), Преображенский (Максим Битюков), Коккинаки (Гела Месхи), так и выдуманные – летчики в исполнении Сергея Гилева и Александра Метелкина. Это малоизвестный исторический факт, многие зрители после просмотра искали в Интернете сведения об этом подвиге советских летчиков. Операция длилась около двух месяцев. Пятнадцать советских бомбардировщиков были передислоцированы на самую западную точку, остров Сааремаа в Эстонии, оттуда летчики могли долететь до Берлина. После того, как советские войска сдали Моонзундский архипелаг, вылеты в Берлин прекратились. Но авианалеты продолжились с других точек. Мы рассказываем о том, как готовился первый боевой вылет, какие трудности пришлось преодолеть летчикам.

В военных фильмах пропорции экшна и драмы могут быть совершенно разными: есть картины, в большей степени представляющие собой военный аттракцион – как, например, Т-34. А есть сконцентрированные на дра- матической составляющей. К какому подвиду имеют отношение КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ?

В КРЫЛЬЯХ нам удалось соблюсти баланс. Это драма, но это экшн-драма, я бы даже назвал ее эпик-драмой. В картине очень много захватывающих экшн-сцен, но это не сплошной экшн, как в Т-34. Мы хотели сделать более историческое и, может быть, менее развлекательное кино. Героям предстоит пережить множество захватывающих сцен в воздухе: воздушных боев, внештатных ситуаций, бомбежек. Кино абсолютно не скучное, смотрится на одном дыхании, как говорят зрители, видевшие картину на предварительных показах.

Можете ли вы назвать референсы, на которые ориентируетесь?

Я считаю хорошим референсом ПЕРЛ-ХАРБОР. Из отечественных картин не могу подобрать аналогов. В ДЕВЯТАЕВЕ было много экшна, но, по моему мнению, в картине на второй план отодвинута драматургическая составляющая. В ЛЕТЧИКЕ другая история, сюжет картины ближе к ВЫЖИВШЕМУ. Не хотел бы сравнивать, но мне кажется, что КРЫЛЬЯ – более масштабное кино.

Сейчас мы наблюдаем, каким образом в условиях новой реальности зрители реагируют на те или иные жанры. Пока очень хорошо идет семейный контент, неплохо показывают себя комедии. Еще только предстоит проверить, как зрители реагируют на военно-патриотическое кино. Нет ли у вас опасений, что из-за напряженного новостного фона в обществе накопилась некоторая усталость, и зритель в кино захочет отвлечься?

Почему у меня должны возникать подобные опасения? Современным киноязыком и в хорошем ритме мы рассказали о событии из истории наших прадедов и дедов. Я думаю, в преддверии 77-й годовщины Победы зритель откликнется на наше кино. Тем более оно масштабное и серьезное. При том, что в мае у аудитории будет выбор, несмотря на уход мейджоров. В прокате будет представлено не только военно-патриотическое кино, но и комедии. Я верю в свою картину. Мы приложили массу усилий для ее создания. В фильме использован большой объем хорошей компьютерной графики, по качеству сравнимой с лучшими американскими образцами. Вот мы и посмотрим: кто-то будет хейтить в связи со сложившейся ситуацией, а кто-то, наоборот, останется доволен фильмом.

Можете ли вы рассказать подробнее о реакции зрителей после предварительных показов?

Мы не проводили много тестовых показов, фокус-групп не было. Но могу сказать, что Первый канал купил права на первые три показа, и после проката картина выйдет на «Кинопоиске». Многие телеканалы претендуют на приобретение пятого-шестого показов. Будь кино скучным, тягомотным, совсем идеологизированным и ура-патриотическим, таких предложений не было бы. Да, это военно-историческая картина, но она рассказывает о судьбах людей и не решает пропагандистские задачи. Это откровенное кино с сильными характерами. Я не могу сказать, что как-то слишком озадачен тем, что в связи с последними событиями зрители отвернется от нас. Я все-таки верю, что публика смотрит на качество и на интересную историю. Мы надеемся, что сборы будут неплохими.

Как вы выстраивали рекламную кампанию фильма? Изменилась ли стратегия продвижения в связи с последними внешними событиями?

Мы выделили серьезный бюджет на рекламу. Партнером фильма стал Первый канал. Кроме того, мы закупили рекламу на телеканалах «Россия 1», СТС, ТНТ. Возможно, на федеральных каналах будет редакционка: новости с премьерных показов, в том числе в регионах. В продвижении задействован ряд радиостанций. Хороший блок рекламы предусмотрен на «Кинопоиске». В регионах пройдут промокампании. Будет много наружной рекламы. С маркетингом должно быть все хорошо.

В чем состоит суть партнерства с Первым каналом?

Первый канал не участвовал в производстве, но каналу понравился фильм, и он выкупил ТВ-права. Там будут новостные блоки и коммерческие ролики. Судя по медиаплану канала, фильм плотно представлен в эфире.

На какие кассовые референсы вы ориентируетесь? Насколько сборы ДЕВЯТАЕВА являются показательными для вас?

Надо сказать, ДЕВЯТАЕВ собрал в итоге неплохо. Результаты ЛЕТЧИКА оказались гораздо хуже в связи с плотным окружением и ковидными ограничениями. Хотя потенциал у фильма, я считаю, был неплохим. Не могу сказать, какой прогноз меня сейчас устроил бы или расстроил. Посмотрим, как пойдет. Но кино большое. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, когда голливудские мейджоры ушли, а зрители пошли в том числе на российское кино, есть основания предполагать, что бокс-офис будет достойным.

За пару недель до КРЫЛЬЕВ в прокат вышел ПЕРВЫЙ ОСКАР. Как вы оцениваете конкурентное окружение на дате?

Все хотят майских каникул. Чем больше выходных дней, тем больше вероятность, что зритель придет в кино. Но майские праздники – своеобразный период. Кто-то поедет на дачу, кто-то – отдыхать на природу. Тем не менее выходных много, поэтому можно ожидать притока аудитории по сравнению с обычным уикендом. Тем более в преддверии праздников социальная реклама будет работать на нашу историческую тему. Наверное, зритель как-то откликнется на это и сходит в кино. Опять же, важен «сарафан» и качество картины.

На майские праздники в предыдущие годы выходило множество военно-исторических картин. Но для многих из них это не стало панацеей. Самые успешные военные фильмы выходили все-таки в другие даты.

Если говорить про военно-исторические фильмы, то, конечно, их надо выпускать либо на Новый год, где больше выходных дней, либо на каких-то других праздниках. Но в Новый год и реклама дороже, что тоже надо учитывать. 9 мая – праздничная дата, годовщина Победы, поэтому мы с главой «Каропроката» Алексеем Анатольевичем Рязанцевым запланировали релиз в это время еще осенью прошлого года. Мы все-таки надеемся, что это поможет привлечь зрителя. Мой предыдущий фильм КАЛАШНИКОВ выходил на 23 февраля, когда выходных дней было больше, чем в обычный уикенд. Для своего бюджета картина собрала вполне нормальные деньги, хотя могла бы привлечь больше зрителей, однако окружение тогда оказалось серьезным.

Далеко не все фильмы, выходящие в первых числах мая, могут встретиться в эти дни со своей целевой аудиторией. Эти картины все-таки смотрят зрители более старшего возраста, а они в это время, как принято говорить, «на грядках». Как вы оцениваете соперничество с дачами в этот период?

Безусловно, дача, шашлыки, весна после затяжной зимы влияют на поведение зрителей. Наверное, людей в это время не так просто привлечь в кинотеатры. Но когда еще выпускать подобную картину?

Есть ли у фильма господдержка?

Мы получили финансирование по линии министерства культуры – в пределах 50 миллионов рублей.

Эта поддержка позволяет участвовать в программе «Пушкинская карта»?

Да, мы участвуем в этой программе. На всех наших баннерах, постерах и трейлерах есть ссылка на «Пушкинскую карту». Она стала огромной помощью продюсерам. Это очень правильное решение для привлечения зрителей в кинотеатры. Могу сказать с уверенностью, что зрителей у КРЫЛЬЕВ НАД БЕРЛИНОМ благодаря этой карте будет больше.

Это очередной ваш фильм на военную тему. Можно ли сказать, что вы теперь фокусируетесь на патриотическом кино?

На военную тему я снимал фильмы НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ, КАЛАШНИКОВ и КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ, но я бы не стал так говорить. Решение снимать тот или иной проект зависит от качества сценария. Хотя мой следующий проект можно назвать не менее патриотичным. Это будет история про осаду Козельска в 1238 году ханом Батыем, когда в течение семи дней он не мог взять этот маленький городок и спалил его дотла. Там очень хороший сценарий. Надеюсь, мы найдем полное финансирование и приступим к съемкам. Но я планирую также снимать современную комедию, поэтому не могу сказать, что строго ориентируюсь только на исторические картины. Тут дело в том, что каждый режиссер, попробовавший на вкус батальные сложнопостановочные сцены с большим количеством компьютерной графики, хочет совершенствоваться в этом направлении дальше. Такие сцены привлекают своей сложностью и становятся вызовом. Мне это интересно и как режиссеру, и как продюсеру, художественное решение этих сцен позволяет мне расти как профессионалу. Ты не просто снимаешь интересную историю, а начинаешь мыслить стратегически. Это действительно становится потребностью.

Раз уж мы заговорили о жанрах – что, по-вашему, будет происходить с жанровым разнообразием российского кино? Какие изменения вы ожидаете?

Судя по заявкам в Фонд кино, кинематографисты подают огромное количество сценариев на абсолютно разные темы. Поэтому многожанровость в сценариях и в целом в кинопроектах, думаю, останется. Если мы говорим о госфинансировании, по всем тенденциям упор минкульт и Фонд кино сделают на патриотическую составляющую, на то, что нужны фильмы, рассказывающие о нашей истории. Судя по тому, что сейчас запускается, исторических проектов становится больше. Карен Шахназаров делает большую историю про начало двадцатого века. Насколько я знаю, Андрей Кончаловский будет сейчас работать над проектом про ту же эпоху. В принципе, я не вижу здесь ничего отталкивающего, все картины нужны и важны. Мне кажется, большие исторические фильмы нужно поддерживать и снимать.

Как вы относитесь к прогнозам, что в ближайшее время в России будет сниматься гораздо больше недорогих комедий, нежели масштабных исторических полотен?

Я не слышал прогноза, что больше будут снимать недорогие комедии. По-моему, пропорция останется прежней. Комедии собирают какие-то деньги, но все зависит от их качества. На мой взгляд, резкого крена в сторону переключения на какой-то определенный жанр не наблюдается.

Заметили ли вы какие-то важные изменения в индустрии за последние два месяца?

Стоимость производства растет. Кто-то закрывается, кто-то недоснял проект. Из-за приостановки деятельности прокатчиков-мейджоров, запускавших свое производство, проекты замораживаются. Экономическая ситуация в стране не совсем благоприятная. Всем нелегко. Я надеюсь, мы все переживем этот период. Было бы хорошо, если бы еще добавили бюджет и Фонду кино, и Минкультуры, потому что производство и гонорары дорожают. Большое, качественное, конкурентоспособное кино, способное собрать хороший бокс-офис, нельзя снять за три копейки.