Кинорынок в Каннах: опрос байеров

РОМАН ДОРОФЕЕВ

Руководитель отдела закупок компании «Русский Репортаж»

Рынок и фестиваль оцениваем на отлично. Проектов было много. По сравнению с прошлым годом мало что изменилось. Цены высокие, конкуренция тоже. Думаю, конкуренция останется на этом уровне, а цены напрямую зависят от спроса. Поэтому можно ждать и их увеличения на востребованные проекты известных режиссеров со звездным кастом. Дебютное кино, кино с неизвестными актерами, в принципе, продается по более-менее адекватным ценам, но и покупка его, особенно на стадии сценария, – большой риск. График работы был настолько плотный, что времени на обсуждения особо не оставалось. Ведь нужно успеть на первой неделе провести встречи с международными дистрибьюторами, а на второй – отсмотреть по максимуму все, что пропустил на первой.

На фестивале показывается не только авторское кино, есть и жанровые картины. Конечно, когда прокатчик покупает фильм, он верит в его потенциал, иначе зачем делать покупку? Увеличение объемов закупок, думаю, связано с тем, что пока мало надежды на возвращение легальной голливудской продукции на территорию РФ, а пиратские показы себя изживают (надеюсь).

На данный момент мы открыты к любым проектам – наибольший интерес по-прежнему у нас вызывает анимация, жанровое кино, кино с узнаваемым кастом. Не отказываемся мы и от артхауса, и от арт-мейнстрима, но его в нашем пакете становится все меньше и меньше. В ситуацию, которая произошла с фильмом Гая Ричи, может попасть кто угодно. Мы продолжаем работать и подстраиваться под то, что происходит, нужно быть готовым к любым обстоятельствам, в том числе и форс-мажорным – думаю, это основной вывод, который можно сделать.

Мы приобрели права на фильм открытия фестиваля ВТОРОЙ АКТ Кантена Дюпьё со звездами французского кино Леа Сейду, Луи Гаррелем и Венсаном Линдоном, любопытную картину Кристофа Оноре из основной конкурсной программы МОЙ МАРЧЕЛЛО, снятую к 100-летнему юбилею звезды итальянского кино Марчелло Мастроянни, который будут отмечать в сентябре. Дочь артиста Кьяра Мастроянни и ее мать Катрин Денев играют в фильме самих себя, на какой-то момент Кьяра перевоплощается в отца, настолько они похожи. Фильм наполнен любовью к своей семье и показывает, как мы скучаем по нашим родителям, когда они нас покидают. Японское аниме THE COLORS WITHIN и невероятно красивый мультфильм THE GLASSWORKER нам очень понравились после показов на Кинорынке, поэтому мы сразу же заключили сделки по приобретению прав на них. Еще одно японское аниме оказалось в нашем пакете – на этот раз классическое ЯЙЦО АНГЕЛА Мамору Осии. Это современная реставрация культового фильма 1985 года. Из программы «Каннская классика» мы не могли не приобрести новую документальную ленту о студии Ghibli HAYAO MIYAZAKI AND THE HERON, рассказывающую не только о создании мирового кассового хита МАЛЬЧИК И ПТИЦА, который вывел нашу компанию в десятку лидеров, но и о других работах мастера. Погрузиться в закулисье одной из самых известных студий аниме будет интересно всем фанатам Хаяо Миядзаки и японской анимации. Кроме того, было приобретено несколько фильмов на стадии продакшна – детектив с Рупертом Эвереттом THE CHALET, тайский триллер MORTE CUCINA известного режиссера Пена-Ека Ратанарыанга и два жанровых проекта – REMEMBER ME WELL и THE HALLOWARRIOR. Еще несколько картин находятся в стадии согласования, их анонсировать еще рано.