Кинорынок в Каннах: опрос байеров
БК пообщался с представителями российских компаний, чтобы обсудить итоги Marché du Film
После завершения Marché du Film мы обратились к представителям российских компаний, традиционно активно закупающих независимый контент на СНГ. Выражаем благодарность тем, кто нашел время ответить на вопросы БК.
Как вы оцениваете Каннский кинофестиваль и Marché du Film в этом году? Каким был этот Кинорынок по сравнению с предыдущими рынками и по сравнению с прошлыми Каннами? Очень большое количество фильмов из программы фестиваля было куплено для проката в России. В чем вы видите причины этого, особенно с учетом того, какие невысокие сборы авторское кино показывает в прокате? Продолжают ли расти цены на проекты или все-таки они стабилизировались? Как вы оцениваете конкуренцию за фильмы с коллегами в этот раз? Что сейчас обсуждают на рынке больше всего? Какие выводы вы сделали для себя по итогам ситуации с МИНИСТЕРСТВОМ НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ в плане закупок? В целом какие проекты вы предпочитаете покупать? Можете ли вы анонсировать какие-то приобретения?
НАДЕЖДА МОТИНА
Президент компании Arna Media
Каннский рынок всегда стоит особняком. Как по атмосфере, так и по наполнению. Пока звезды купаются в лучах славы, а фанаты осаждают дорогие отели, байеры со всего миры бьются за каждый проект днем и ночью. Если по утрам в Каннах у вас кружится голова не от шампанского, скорее всего вы байер.
В программе было несколько интересных проектов с заметным коммерческим потенциалом, и из них только два – ПАРТЕНОПА и СУБСТАНЦИЯ – обрели прокатчика в СНГ. Остальные пока в обсуждении. Сборы авторского кино в прокате за последнее время сильно снижаются, и покупка незнаковых фильмов из программы фестиваля, видимо, делается с учетом интереса платформ.
Рост цен продолжается, и, конечно, все обсуждают стоимость прав на новый фильм Гая Ричи и новый боевик с Джейсоном Стэйтемом. Тут цифры традиционно бьют рекорды. В сегменте умного кино тоже заметен рост цен, и Соррентино был продан за сумму, сравнимую со стоимостью коммерческих боевиков пару лет назад.
Arna Media делает ставку на большое зрительское кино. Я купила шесть анимационных проектов для всей семьи. Хочу анонсировать два. Это новый АСТЕРИКС и вторая часть ЗВЕРОКРЕКЕРОВ (первая собрала 130 миллионов рублей в прокате). Оба проекта могут похвастаться большими бюджетами и мощными командами продюсеров за спиной.
Мы посмотрели 40 минут нашего анимационного блокбастера НОЧЬ В ЗООПАРКЕ, который выйдет в январе 2025 года. И это невероятно смешное кино студийного уровня с юмором и в диалогах, и в ситуациях, и в движениях героев. Зал смеялся все 40 минут. А бегемотик Мотя без сомнения станет нашим символом 2025 года.
Еще один важный для нас проект – креативный триллер MIND GAMES, очень крутая история в духе ОБЛАСТЕЙ ТЬМЫ и ГИПНОТИКА. Гениальный шпион под видом повара устраивается на работу к знаменитому ученому, подобравшему ключик к тайнам человеческого мозга. Но секрет хорошо охраняется. Все предыдущие попытки заканчивались провалом. Роль ученого исполнит Сэмюэл Л. Джексон.
Также я купила следующий мистический хоррор от современного классика жанра Оcгуда Перкинса. Летом мы выпускаем его СОБИРАТЕЛЯ ДУШ. И нам очень приятно, с каким энтузиазмом аудитория воспринимает материалы картины. Новый фильм называется KEEPER и рассказывает о таинственной хижине в лесу, куда гостеприимный хозяин привозит новую возлюбленную. Все соседи очарованы этим роскошным мужчиной, он всегда остроумен, приветлив и, кажется, с годами выглядит все лучше.
Большой знаток русской культуры, красавица Кейт Бекинсейл собирается украсть гигантский алмаз. А мы будем за этим наблюдать в новом экшне LIONESS. Делать она это будет не одна, а с целой командой профессиональных наемников. Перестрелки, погони, хитроумные схемы – все как завещали друзья и подруги Оушена. Вы же помните, как Бекинсейл шикарно смотрелась в коже во франшизе ДРУГОЙ МИР? Здесь она будет блистать еще ярче.
В рамках фестиваля объявили дату релиза нашего будущего хита ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА с Николь Кидман, Харрисом Дикинсоном (вы же помните его в ТРЕУГОЛЬНИКЕ ПЕЧАЛИ?), Жаном Рено и Антонио Бандерасом. А24 выпустит картину в широкий американский прокат 20 декабря. Жаркая история об офисном романе между начальницей и стажером идеально ложится на период новогодних корпоративов.
МАКСИМ РОГАЛЬСКИЙ
Управляющий партнер компании «Наше кино»
На этом рынке в Каннах было представлено необычайно много коммерческого продукта разного масштаба. Цены на Россию были запредельные, и мне кажется, этот пузырь скоро лопнет. Скажу даже более страшную вещь: когда этот пузырь лопнет, лопнет очень большая часть независимого рынка. Потому что благодаря деньгам из России сейчас запускаются в производство многие проекты. Очень многие рынки отвалились или переживают не лучшие времена: Китай, Южная Корея, Турция, Латинская Америка, США.
Я считаю, что рынок сильно перегрет. На этом Кинорынке мы не приобрели ни одного фильма из программы, и слава богу (смеется). У нас есть фильм Дэвида Кроненберга САВАН с Венсаном Касселем из конкурсной программы, но он был приобретен ранее. На любой фильм, который мы хотели приобрести, продавцы получали до десяти других предложений от российских покупателей. Уровень конкуренции и цен достигает апофеоза.
Все активно обсуждали фильмы из фестивальной программы. Всем было интересно, кто что приобрел. Люди распространяли самые удивительные слухи, в том числе про меня. Но так устроена наша индустрия. Я уже давно ничему не удивляюсь (смеется).
Мы стараемся покупать проекты без политической составляющей и без ЛГБТ*, что чрезвычайно сложно, так как практически каждый западный фильм сейчас содержит элементы ЛГБТ*. Такое ощущение, что это установка сверху. Мы никогда не анонсируем покупки до их подписания. Скоро обо всем расскажем. Мы приобрели несколько картин для семейной аудитории, очень сильный фильм ужасов и крепкий акулий триллер.
* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России
РОМАН ДОРОФЕЕВ
Руководитель отдела закупок компании «Русский Репортаж»
Рынок и фестиваль оцениваем на отлично. Проектов было много. По сравнению с прошлым годом мало что изменилось. Цены высокие, конкуренция тоже. Думаю, конкуренция останется на этом уровне, а цены напрямую зависят от спроса. Поэтому можно ждать и их увеличения на востребованные проекты известных режиссеров со звездным кастом. Дебютное кино, кино с неизвестными актерами, в принципе, продается по более-менее адекватным ценам, но и покупка его, особенно на стадии сценария, – большой риск. График работы был настолько плотный, что времени на обсуждения особо не оставалось. Ведь нужно успеть на первой неделе провести встречи с международными дистрибьюторами, а на второй – отсмотреть по максимуму все, что пропустил на первой.
На фестивале показывается не только авторское кино, есть и жанровые картины. Конечно, когда прокатчик покупает фильм, он верит в его потенциал, иначе зачем делать покупку? Увеличение объемов закупок, думаю, связано с тем, что пока мало надежды на возвращение легальной голливудской продукции на территорию РФ, а пиратские показы себя изживают (надеюсь).
На данный момент мы открыты к любым проектам – наибольший интерес по-прежнему у нас вызывает анимация, жанровое кино, кино с узнаваемым кастом. Не отказываемся мы и от артхауса, и от арт-мейнстрима, но его в нашем пакете становится все меньше и меньше. В ситуацию, которая произошла с фильмом Гая Ричи, может попасть кто угодно. Мы продолжаем работать и подстраиваться под то, что происходит, нужно быть готовым к любым обстоятельствам, в том числе и форс-мажорным – думаю, это основной вывод, который можно сделать.
Мы приобрели права на фильм открытия фестиваля ВТОРОЙ АКТ Кантена Дюпьё со звездами французского кино Леа Сейду, Луи Гаррелем и Венсаном Линдоном, любопытную картину Кристофа Оноре из основной конкурсной программы МОЙ МАРЧЕЛЛО, снятую к 100-летнему юбилею звезды итальянского кино Марчелло Мастроянни, который будут отмечать в сентябре. Дочь артиста Кьяра Мастроянни и ее мать Катрин Денев играют в фильме самих себя, на какой-то момент Кьяра перевоплощается в отца, настолько они похожи. Фильм наполнен любовью к своей семье и показывает, как мы скучаем по нашим родителям, когда они нас покидают. Японское аниме THE COLORS WITHIN и невероятно красивый мультфильм THE GLASSWORKER нам очень понравились после показов на Кинорынке, поэтому мы сразу же заключили сделки по приобретению прав на них. Еще одно японское аниме оказалось в нашем пакете – на этот раз классическое ЯЙЦО АНГЕЛА Мамору Осии. Это современная реставрация культового фильма 1985 года. Из программы «Каннская классика» мы не могли не приобрести новую документальную ленту о студии Ghibli HAYAO MIYAZAKI AND THE HERON, рассказывающую не только о создании мирового кассового хита МАЛЬЧИК И ПТИЦА, который вывел нашу компанию в десятку лидеров, но и о других работах мастера. Погрузиться в закулисье одной из самых известных студий аниме будет интересно всем фанатам Хаяо Миядзаки и японской анимации. Кроме того, было приобретено несколько фильмов на стадии продакшна – детектив с Рупертом Эвереттом THE CHALET, тайский триллер MORTE CUCINA известного режиссера Пена-Ека Ратанарыанга и два жанровых проекта – REMEMBER ME WELL и THE HALLOWARRIOR. Еще несколько картин находятся в стадии согласования, их анонсировать еще рано.
АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВ
Генеральный директор компании «Кинологистика»
Я люблю Каннский фестиваль и всегда отношусь к нему с восторгом киномана, это настоящий праздник кино, который погружает в новые смыслы и дает вдохновение. Программа фестиваля всегда неровная, разным людям нравится разное кино – это совершенно нормально. Так как в основном мы были заняты рабочими встречами, ланчами и ужинами, посмотреть удалось буквально десять картин. Особенно я выделил бы АНОРУ, ДЕВУШКУ С ИГЛОЙ, ВИДЫ ДОБРОТЫ, ЭМИЛИЮ ПЕРЕС, TREI KILOMETRI PÂNĂ LA CAPĂTUL LUMII, СУБСТАНЦИЮ и с особой гордостью – мультфильм из программы «Особый взгляд», который мы приобрели ранее, THE FLOW. В этом красочном анимационном шедевре наступает всемирный потоп, и волею судеб в одной лодке оказывается разношерстная команда: котик, капибара, лемур, пес и птица. Наблюдать за их приключениями – отдельное удовольствие, это фильм для зрителей любого возраста, осмелюсь предположить, что думающая аудитория останется в полном восторге.
Кинорынок прошел спокойно, без каких-то безумных гонок за проектами. У нас своя стратегия, несколько отличающаяся от сценариев дистрибуции других игроков. В то же время мы примеривались к крупным одиозным проектам, но, пробежавшись по сценарию, понимали, что вернуть вложенные средства будет крайне сложно. Мы эти уроки уже проходили, например, выпуская фестивальное кино Абеля Феррары, который, кстати, при встрече спросил меня, насколько успешно мы прокатали его картину. Пришлось соврать. Пожалуйста, не говорите ему об этом. Мы пока не научились правильно выпускать фестивальное кино, поэтому за ним и не гоняемся. По поводу приобретений: мы купили около пяти картин, но большей частью для VOD. Сделали несколько предложений, которые еще могут сложиться. У сейлзов есть четкое ощущение, что покупатели из России сошли с ума и сметают все на своем пути. Так вот, этим начинают умело пользоваться, но в то же время ломают головы, надолго ли этот тренд.
Я считаю, что приобретение фильмов из программ Каннского фестиваля – это вопрос привычки для компании, в смысле следования хожеными тропами, когда понимаешь, кому и за сколько это удастся продать после кинотеатрального проката. Ведь проект, конечно, может и не принести особого успеха, особенно если судить по тенденциям последнего года. Такие ставки, они своего рода заявления – о наличии вкуса и умении следовать интеллектуальным трендам. Иногда покупки фильмов выглядят как месседж, который нам еще предстоит разгадать. Помните, маньяки оставляют подсказки, совершая преступления? Ну вот и тут так же (смеется).
Цены часто не имеют никакой связи с реальностью, это я заметил. Но каким-то образом находятся люди, платящие такие деньги. Видимо, они действуют не из соображений логики, а потому что у них есть какие-то расчеты, инсайды и договоренности, которых нет у других игроков. Не хочется верить во второй вариант, но он тоже весьма вероятен – у людей есть деньги, их нельзя вкладывать, куда хочется (куда моглось раньше), они рискуют ими таким образом, ибо риск – благородное дело. Особенно удивляет тенденция вокруг довольно однотипной китайской анимации – ее покупают за серьезные суммы, но фильмы – как братья-близнецы: если завалится один, то и второй не стрельнет, и, с другой стороны, если «выстрелит» другой (что очень маловероятно), то второй может не сработать.
Больше всего на рынке обсуждают, сколько будет продолжаться эта «щедрость» со стороны российских закупщиков. Люди всерьез боятся, что скоро это закончится. Они сейчас в эйфории. Столько денег к ним никогда не приходило.
По итогам ситуации с МИНИСТЕРСТВОМ НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ я принял решение не покупать фильмы Гая Ричи. Ну и, конечно, не буду планировать прокат военного кино, в котором англичане бодро всех побеждают, на следующие майские.
ВЕРА ФЕТИЩЕВА
Исполнительный директор компании Capella Film
В этот раз на рынке было представлено довольно много новых интересных проектов, особенно с точки зрения разнообразия жанров. Усиленная конкуренция так и не сбавила обороты. Все так же есть определенная заинтересованность крупных дистрибьюторов вокруг знаковых высокобюджетных проектов, которых на этом рынке было несколько. Цены на рынке, на мой взгляд, продолжают быть в тех же рамках, что и последние полтора года – заоблачные. При этом мы прекрасно осознаем, что если хотим держаться на плаву, следует становиться более амбициозными в своих потребностях относительно запрашиваемых цифр, иначе есть риск остаться вообще без проектов. Конкретно мы по-прежнему считаем себя аккуратным дистрибьютором, закупая кино с твердой внутренней оценкой его рентабельности. Если говорить о самом фестивале, то в этом году один из наших проектов был представлен в рамках основного конкурса Канн – РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА. Фильм уже охарактеризовали как французское продолжение нашумевшего сериала «Слово пацана», что определенно добавило плюсов в коммерческий потенциал картины. Выпустить проект планируем уже этой осенью.
На данный момент мы довольно успешно комплектуем 2025 год и нам даже удалось закупить пару проектов на 2026-й. В общей сложности мы закрыли около семнадцати фильмов, из которых лишь половина выйдет в кинопрокат в этом и в следующем году. Из основных тайтлов, на которые мы хотели бы обратить внимание, назову сразу два триллера про выживание – FREE FALL с Закари Ливаем, известным многим по франшизе ШАЗАМ!, и TURBULENCE с Ольгой Куриленко. Нашими арт-мейнстрим-жемчужинами рынка мы считаем бенефис Памелы Андерсон с потрясающей актерской поддержкой в лице Джейми Ли Кертис и Дэйва Батисты ШОУГЕРЛ (проект планирует участвовать в оскаровской гонке следующего года), а также участника Каннского кинофестиваля БЫТЬ МАРИЕЙ, байопик про небезызвестную Марию Шнайдер и провокационную историю внутри съемок легендарного фильма Бернардо Бертолуччи ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ. Отдельно мы хотели бы выделить молодежную сагу от Studiocanal WOODWALKERS, она же известна в России как ДЕТИ ЛЕСА, в которую мы изначально поверили абсолютно всей командой. Планируем выпустить первую часть амбициозной франшизы уже в этом году.
АЛЕКСАНДРА ГЕЛЛЕР
Генеральный директор кинокомпании «Пионер»
Кинорынок в Каннах прошел в этом году, как обычно, бодро и продуктивно. Цены на проекты на нашу территорию растут примерно в геометрической прогрессии, что все равно не сбивает аппетиты наших закупщиков. Но, надо отдать должное, было много проектов, за которые действительно стоило побороться и пойти на риски. Мы с коллегами за этот рынок закрыли больше проектов, чем на других предыдущих рынках после ковида. И все эти проекты не случайны – мы оцениваем их как перспективные и с коммерческой, и с имиджевой точки зрения.
Каннская программа трансформируется и становится разнообразнее. Я бы не стала утверждать, что на всех конкурсных фильмах стоит ставить клеймо сугубо авторского и фестивального. Все же успех или неудачи зависят и от конкретного проекта, и от работающей с ним команды. На наш взгляд, в этом году в программе были картины с высоким кассовым потенциалом (безусловно, не все), вопрос в том, дойдут ли они до нашего рынка. И, конечно, растущие цены в том числе на авторские проекты вносят свои коррективы и зачастую не коррелируют с доходами от них. Со своей стороны мы рады, что в нашем пакете есть чудесное аниме КОТ-ПРИЗРАК АНДЗУ, невероятно тепло принятый как зрителями, так и критикой на премьере в рамках «Двухнедельника режиссеров». Прекрасный, на наш взгляд, пример, где сошлось и тонкое авторское видение, и абсолютно зрительское кино.
Мы не столкнулись с какими-то новыми топиками для обсуждений: все говорят о безумных русских офферах и нестабильности нашего рынка (смеется). Всех по-прежнему продолжает волновать теневой прокат и его последствия.
Опять же, произошедшее с МИНИСТЕРСТВОМ не ново. Мы в «Пионере» работаем с проектами другой направленности. Но, безусловно, даже выпуская семейное кино, мы теперь внимательнее относимся к контенту с точки зрения возрастных рейтингов, которые сейчас стали совершенно стихийными – и мы с этим уже столкнулись. С точки зрения авторского кино тема и проблематика сейчас воспринимаются острее, и мы также вынуждены не только считать кассовый потенциал проектов, но и риски на получение тех или иных возрастных ограничений и прокатного удостоверения в принципе.
Мы не можем пока заявить бόльшую часть закупленных проектов, в том числе и нашего хедлайнера, который выйдет в декабре. Но могу сказать, что до конца года мы выпустим как минимум двенадцать проектов. Лето мы пополнили еще двумя семейными картинами. LINCESSA – красивейший фильм в духе ОГНЕННОГО ЛИСА, действие которого происходит в лесу в Испании, со множеством животных и красавицей-рысью в главной роли. THE TRAINERS – комедия про то, как дети помогают кинологу-неудачнику спасти своего питомца и открыть целый тренировочный центр для собак. Также осенью под Хэллоуин мы выпустим молодежный кровавый хоррор в духе классических американских ужастиков и анимацию по известному детскому произведению, о которой скоро расскажем.
АЛЕКСАНДРА АХМАДШИНА
Директор по маркетингу творческого объединения Arthouse и Mainstream
Для нас было много интересных проектов, и некоторые картины мы ждали очень сильно. Например, САРАНЧУ режиссера Кэфф (программа «Неделя критики»). Фильм мы купили, прочитав сценарий и влюбившись в него. Впервые увидели ленту на премьере и были потрясены ее визуальным стилем. Представьте ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН в картинах Эдварда Хоппера плюс немного андеграундного техно – это вот такое кино. Зрительское и артовое одновременно.
Причины востребованности фильмов из программы простые – на Каннском кинофестивале действительно много крутого кино, которое хочется смотреть и показывать. Плюс отсутствие мейджорского контента стимулирует дистрибьюторские компании обратить внимание на фестивальные фильмы. В потенциал авторского кино мы, конечно, верим. Именно им и занимаемся.
По нашему ощущению, цены продолжают расти. Конкуренция высокая. На рынке много говорили о фильме Фрэнсиса Форда Копполы. В основном о том, какой Коппола режиссер – хороший или плохой. Мы говорили, что хороший.
Мы всегда оцениваем фильмы перед покупкой на предмет возможности их легального показа в России. Приобретаем те, которые показывать можно. В нашем пакете авторское фестивальное кино – как артхаусное, так и более зрительское, мейнстримное.
Кроме САРАНЧИ, сейчас можем анонсировать еще два фильма – ПОКОЛЕНИЕ РОМАНТИКОВ Цзя Чжанкэ и ЧЕРНУЮ СОБАКУ Гуань Ху. Работа Чжанкэ участвовала в основном конкурсе, это поэтичное и новаторское кино о любви и отсутствии любви, которое собрало восторженные отзывы критиков. ЧЕРНАЯ СОБАКА – наша большая любовь, фильм – победитель программы «Особый взгляд», который тоже собрал замечательную прессу. Это именно тот случай, когда авторское кино имеет очень хороший потенциал для кинотеатрального проката. Ну а как иначе, ведь это история дружбы человека и собаки.
Фото: соцсети Marché du Film, личный архив спикеров