Кинорынок в Каннах: опрос байеров

НАДЕЖДА МОТИНА

Президент компании Arna Media

Каннский рынок всегда стоит особняком. Как по атмосфере, так и по наполнению. Пока звезды купаются в лучах славы, а фанаты осаждают дорогие отели, байеры со всего миры бьются за каждый проект днем и ночью. Если по утрам в Каннах у вас кружится голова не от шампанского, скорее всего вы байер.

В программе было несколько интересных проектов с заметным коммерческим потенциалом, и из них только два – ПАРТЕНОПА и СУБСТАНЦИЯ – обрели прокатчика в СНГ. Остальные пока в обсуждении. Сборы авторского кино в прокате за последнее время сильно снижаются, и покупка незнаковых фильмов из программы фестиваля, видимо, делается с учетом интереса платформ.

Рост цен продолжается, и, конечно, все обсуждают стоимость прав на новый фильм Гая Ричи и новый боевик с Джейсоном Стэйтемом. Тут цифры традиционно бьют рекорды. В сегменте умного кино тоже заметен рост цен, и Соррентино был продан за сумму, сравнимую со стоимостью коммерческих боевиков пару лет назад.

Arna Media делает ставку на большое зрительское кино. Я купила шесть анимационных проектов для всей семьи. Хочу анонсировать два. Это новый АСТЕРИКС и вторая часть ЗВЕРОКРЕКЕРОВ (первая собрала 130 миллионов рублей в прокате). Оба проекта могут похвастаться большими бюджетами и мощными командами продюсеров за спиной.

Мы посмотрели 40 минут нашего анимационного блокбастера НОЧЬ В ЗООПАРКЕ, который выйдет в январе 2025 года. И это невероятно смешное кино студийного уровня с юмором и в диалогах, и в ситуациях, и в движениях героев. Зал смеялся все 40 минут. А бегемотик Мотя без сомнения станет нашим символом 2025 года.

Еще один важный для нас проект – креативный триллер MIND GAMES, очень крутая история в духе ОБЛАСТЕЙ ТЬМЫ и ГИПНОТИКА. Гениальный шпион под видом повара устраивается на работу к знаменитому ученому, подобравшему ключик к тайнам человеческого мозга. Но секрет хорошо охраняется. Все предыдущие попытки заканчивались провалом. Роль ученого исполнит Сэмюэл Л. Джексон.

Также я купила следующий мистический хоррор от современного классика жанра Оcгуда Перкинса. Летом мы выпускаем его СОБИРАТЕЛЯ ДУШ. И нам очень приятно, с каким энтузиазмом аудитория воспринимает материалы картины. Новый фильм называется KEEPER и рассказывает о таинственной хижине в лесу, куда гостеприимный хозяин привозит новую возлюбленную. Все соседи очарованы этим роскошным мужчиной, он всегда остроумен, приветлив и, кажется, с годами выглядит все лучше.

Большой знаток русской культуры, красавица Кейт Бекинсейл собирается украсть гигантский алмаз. А мы будем за этим наблюдать в новом экшне LIONESS. Делать она это будет не одна, а с целой командой профессиональных наемников. Перестрелки, погони, хитроумные схемы – все как завещали друзья и подруги Оушена. Вы же помните, как Бекинсейл шикарно смотрелась в коже во франшизе ДРУГОЙ МИР? Здесь она будет блистать еще ярче.

В рамках фестиваля объявили дату релиза нашего будущего хита ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА с Николь Кидман, Харрисом Дикинсоном (вы же помните его в ТРЕУГОЛЬНИКЕ ПЕЧАЛИ?), Жаном Рено и Антонио Бандерасом. А24 выпустит картину в широкий американский прокат 20 декабря. Жаркая история об офисном романе между начальницей и стажером идеально ложится на период новогодних корпоративов.