Вера Фетищева: «Доля выручки от цифровых прав Capella Film в прошлом году достигла 42 процентов и растет в 2021-м»

Новый исполнительный директор компании о произошедших изменениях, планах на будущее и ситуации вокруг скандального фильма Пола Верховена «Искушение», не получившего прокатное удостоверение

В середине сентября стало известно о том, что новым исполнительным директором Capella Film стала Вера Фетищева, ранее занимавшая там пост директора по маркетингу. Экс-глава компании Надежда Мотина сосредоточится на развитии нового проекта и останется миноритарным акционером Capella Film. Интервью впервые опубликовано 25 сентября в электронной рассылке БК № 36.

Поздравляем вас со вступлением в новую должность! С какими ожиданиями вы начинаете руководить Capella Film? Есть ли у вас уже какие-то конкретные планы?

Спасибо большое за поздравления. Для меня это действительно большая честь и огромная ответственность. Я безгранично благодарна основателю и руководителю компании Надежде Мотиной за такую возможность и оказанное доверие. Обязательно сделаю все, что в моих силах, чтобы это доверие оправдать. Начинаю работу оптимистично и с нацеленностью на результат. Ровно так же, как после прихода в компанию в 2019 году. Вместе с командой мы сумели усилить маркетинг, выпустить не только такие хиты, как КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ, ОСОБЕННЫЕ с Венсаном Касселем и, конечно, ЕЩЕ ПО ОДНОЙ, собравшего в прокате более 105 миллионов рублей, но и такие жемчужины, как АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ, ОН И ОНА, ГНЕЗДО. Мы пережили пандемию без кадровых потерь и с уверенно поднятой головой. Что касается планов, то, конечно, они уже есть. Но все постепенно. Для меня очень важно, с одной стороны, сохранить то, что создала Надежда – компанию с безупречной репутацией, выстроенными отношениями с партнерами и отлаженной системой коммуникации. С другой стороны, вывести Capella Film на следующий уровень, приложив уже свой опыт и видение.

Кто теперь занимать должность директора по маркетингу?

Пока сложно говорить о каких-то детальных переменах, я только приступила к работе в новой должности. И на любые изменения потребуется время. В том числе и в маркетинге. Думаю, как только это произойдет, вы узнаете об этом первыми.

Можете ли вы рассказать, в какой сфере станет развиваться новый проект Надежды Мотиной? Связан ли он с киноиндустрией? Насколько она будет участвовать в работе компании в дальнейшем?

Мне кажется, что правильнее будет, если Надежда сама все расскажет, когда настанет для этого время. И вы сможете взять у нее отдельное интервью и задать все интересующие вас вопросы (смеется).

Что теперь будет происходить с фильмом ИСКУШЕНИЕ Пола Верховена? Каковы были ваши эстимейты и как вы планируете урегулировать финансовые вопросы? Как в целом вы оцениваете сложившуюся ситуацию?

Мы пока не даем подробные комментариев по этому вопросу. Скажу только, что мы очень верим в этот проект и считаем, что фильм заслуживает того, чтобы его увидели зрители по всей стране на большом экране. ИСКУШЕНИЕ – участник основного конкурса Каннского кинофестиваля, созданный признанным режиссером Полом Верховеном, в главной роли – восходящая звезда Виржини Эфира. Даже это уже достаточные аргументы, как думаете? Фильм-изюминка, идеально подходящий под позиционирование Capella Film – компании, которая выпускает только качественное и умное кино.

Принадлежат ли вам онлайн-права на фильм?

Нам не принадлежат цифровые права. И да, ажиотаж вокруг проекта повысил его потенциал на онлайн-платформах.

Как компании удалось получить прокатное удостоверение на фильм БЕЗУМНОЕ КИНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ? Почему вы приняли решение сменить название?

В данном случае мы действовали в рамках законодательства. И для проката была предоставлена версия, сделанная самим режиссером Раду Жуде, на основе законодательства нашей страны. Эту версию смогут посмотреть зрители России и Японии. Название мы поменяли по просьбе кинотеатров, которым было сложно в репертуарной сетке и анонсах использовать НЕУДАЧНЫЙ ТРАХ, ИЛИ БЕЗУМНОЕ ПОРНО.

Через две недели после старта фильм уже вышел в подписке «КиноПоиска». Не кажется ли вам такой срок слишком коротким цифровым окном?

На мой взгляд, тут все зависит от проекта. Мы всегда стараемся подходить индивидуально к каждому фильму. Несмотря на логичный рост цифровых платформ в пандемийное время, я считаю, что кинотеатры не потеряли ядро киноходящей аудитории. Понятно, что еще нужно приложить усилия, чтобы вернуть оставшихся на диванах зрителей в кинотеатры. Но, например, такие проекты, как ДЮНА, показывают, что публика уже соскучились по хорошему качественному контенту на большом экране, и мы уже постепенно возвращаемся в доковидные времена. Я уверена, что весь рынок такая тенденция не может не радовать. Как компании в независимом сегменте нам сейчас придется побороться за свое место под солнцем в репертуарной сетке, но мы не сдаемся. Какие бы времена ни переживало авторское кино, оно всегда будет находить своего зрителя. И те, кто хочет посмотреть его на большом экране, обязательно сделают именно так. Тем более что в случае БЕЗУМНОГО КИНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ там было что посмотреть (смеется).

Как вы оцениваете работу Capella в этом году?

Год еще не закончился, поэтому подводить какие-то итоги еще рано. Но мы укрепили свои позиции после сложного 2020 года, выпустили огромное количество качественных фильмов не только в кинопрокате, но и на цифровых платформах. У нас состоялся совместный релиз с Paramount+ – фильм ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ, второй проект после ОТЦА, выпускаемый компанией на территории России. У нас вышли потрясающие РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ на волне успеха ЕЩЕ ПО ОДНОЙ, новая жемчужина Малгожаты Шумовской СНЕГА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ, АСОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ с восходящей звездой Ником Робинсоном. Мы также попробовали расширить горизонты и поработать с якутским кино – хоррором ИЧЧИ, который выпустили в кинотеатрах этой весной. А все самое интересное нас ждет еще этой осенью.

Как в целом изменилась работа компании в постпандемийное время?

Главное, что стоит отметить – мы усилили свои позиции на цифровом рынке. Когда кинотеатры закрылись, Надежда приобрела большой пакет фильмов для диджитал-релизов, и мы начали плотно работать с онлайн-площадками. Мы усилили команду и внедрили формат цифровых премьер с режиссерами и актерами, а также онлайн-обсуждение с экспертами из разных областей. Одно из таких обсуждений набрало полтора миллиона просмотров. Еще до пандемии у нас был облачный офис, позволяющий работать из любой точки мира, и сейчас мы можем себе позволить продолжать работу в свободном режиме, не тратя время на пробки. Благодаря Надежде и новым оперативным решениям мы сумели не только не снизить свои позиции, но и немного переориентировать их. Поэтому сейчас, уже пережив непростые времена, мы готовы к новым свершениям. Но это детали, в глобальном смысле общая работа компании не изменилась.

Насколько выросла доля онлайна в доходах компании?

Когда мы начинали, доля выручки от цифровых прав занимала 18 процентов, в 2020 году она достигла 42 процентов и растет в 2021-м. Платформы очень пунктуальны в вопросах оплат и часто платят авансом. Им интересны сильные фильмы, даже если они по каким-то причинам не выходили в прокат. В прошлом году мы выпустили картину ОСНОВАТЕЛЬ о создании империи «Макдоналдса». Так называемый библиотечный фильм 2016 года показал результат, значительно превышающий цифры кинопрокатных новинок. Людям тяжело собраться и пойти в кино в определенные даты, особенно если это не фанатское кино и не детский контент, а в онлайн-кинотеатре они могут посмотреть фильм в удобное время. Поскольку у наших проектов в среднем высокие оценки зрителей и критиков, то их часто рекомендуют к просмотру спустя год и более после проката.

Получаете ли вы от платформ какие-то данные по тому, кто, как и где смотрит ваши фильмы? Используете ли вы затем как-то эту информацию?

У нас есть доступ к статистике, мы внимательно анализируем цифры. Мы в тесной связи с партнерами проводим рекламные кампании не только по новинкам, но и по проектам из каталога.

Изменилось ли что-то в выпуске фильмов в прокат с маркетинговой точки зрения?

Маркетинг – это одна из самых динамичных областей, которая нуждается в постоянных изменениях. Для того, чтобы находиться на плаву и иметь конкурентное преимущество, очень важно следить за новыми тенденциями, чувствовать настроение рынка. Например, во время пандемии мы усилили маркетинговые активности с рядом ключевых цифровых платформ. Где-то нам пришлось оптимизировать свои расходы, а где-то – проявить особенное креативное мышление. Но это всегда была моя позиция как руководителя отдела маркетинга – сделать так, чтобы тебя заметили, и выделиться из толпы. У нас было очень много кросс-промоактивностей и появилось множество самых неожиданных партнеров.

Как прошел Кинорынок в Торонто в этом году для вашей компании? Как вы оцениваете предложение и конкуренцию на рынке?

Рынок прошел очень спокойно. Как отмечают все, было очень мало сильного коммерческого кино, которое не снималось из-за ковида, высоких расходов на страховку и сложностей со съемками. С другой стороны, таланты использовали период пандемии для разработки новых сценариев и идей, поэтому мы пополнили свой пакет проектами на 2023 и 2024 годы.

В этом году вы также присоединились к перевыпуску классических фильмов. Как вы оцениваете этот опыт? Как еще вы готовы экспериментировать в выборе релизов?

Мы любим экспериментировать и решили приобщиться к выпуску классических фильмов. Конечно, нам хотелось бы лучших результатов, но для нас это новый опыт. А любой опыт – это возможность проанализировать все данные, чтобы понять, куда двигаться дальше. Сама же я была очень рада выпустить один из своих любимых фильмов Мартина Скорсезе ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ – да еще и, признаюсь, с моим любимым актером в главной роли. Раньше у меня была мечта обязательно выпустить фильм с Леонардо ДиКаприо. Мечты должны сбываться!

Capella всегда с осторожностью подходила к российским релизам, а теперь у вас в пакете и МОЛОКО ПТИЦЫ, и CИНДРОМ, и АСФАЛЬТОВОЕ СОЛНЦЕ. С чем связано увеличение количества российских фильмов? Как происходит отбор?

Да, мы очень тщательно выбираем русские проекты и до этого выпустили всего три российских фильма (оставим за скобками ИЧЧИ), каждый из которых был снят режиссером-женщиной. Картина АСФАЛЬТОВОЕ СОЛНЦЕ получила приз зрительских симпатий на фестивале в Выборге, для нас это очень важный критерий. Плюс фильм был снят в период карантина и вызывает восхищение своим качеством. СИНДРОМ – крепкий мистический хоррор для молодежной аудитории, которая особенно активна в постковидный период, а МОЛОКО

ПТИЦЫ – действительно очень трогательное кино.

В прошлом интервью БК Надежда Мотина говорила о том, что в 2019-м увеличила бюджет на закупки и в 2020-2021 годах компания увидит результаты. Насколько результаты совпали с прогнозами? Удалось ли как-то преодолеть этот разрыв?

Прибыль компании растет из года в год. В 2020 году в условиях ковида нам было тяжело превзойти кинопрокатные сборы 2019-го с фантастическим успехом ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ. Тем не менее выручка наших проектов составила только в России 220 миллионов рублей, в 2021-м мы эту цифру точно превзойдем. Инвестиции в закупки увеличиваются.

Какие ваши фильмы в этом году представляются вам наиболее перспективными

Безусловно, это ИСКУШЕНИЕ. Красивая история любви ВКУС ЖИЗНИ от создателей ЕЩЕ ПО ОДНОЙ с Николаем Костер-Вальдау в главной роли. В декабре мы выпустим уморительную комедию МАЖОРЫ НА МЕЛИ. Индустриальная пресса, а также партнеры уже называют фильм новой жемчужиной. Хотелось бы также забежать немного вперед и акцентировать наше внимание на другой жемчужине – красивой биографической истории Я – ЗЛАТАН про известного футболиста Златана Ибрагимовича, которую мы планируем выпустить в феврале 2022 года. Уже плотно начали работать с проектом.

Каким вы видите дальнейшее развитие компании? Какие задачи ставите перед собой?

Главное для меня – суметь найти баланс между сохранением того, что филигранно создала Надежда, и привнести что-то свое, опираясь на свой полученный опыт. Поэтому задачи перед собой, как и всегда, я ставлю амбициозные, но пока все свои планы мы вам озвучивать не будем. Пригласите меня позже на еще одно интервью (смеется). Касательно, например, кадров нам важно растить таланты изнутри и давать больше возможностей людям, которые знают компанию. Стратегия закупки контента глобально не изменится. Основными закупками у нас будет заниматься Алексей Лазаренко, который также занимает должность директора по ТВ и цифровым продажам в компании с 2019 года. В кинобизнесе он известен давно, начинал карьеру на Первом канале, работал в ЦПШ, A Company Russia. Именно он в первый раз купил ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ на СНГ, приобретал фильмы MGM и New Regency. Очень важно, когда продающий права человек получает решающий голос в закупках. Это позволяет покупать фильмы идеально под партнеров. Я буду голосовать исходя из кинопрокатного потенциала, а он – исходя из остальных прав.

Каковы ваши амбиции во главе Capella Film?

Мои амбиции в компании напрямую связаны с ее успехом. Вывести Capella Film на следующий уровень, увеличить нашу прибыль не меньше чем на 30 процентов и сделать так, чтобы о компании в хорошем ключе говорили еще больше. Ценить своих уже имеющихся партнеров, с большой радостью быть открытыми новым партнерствам, смотреть вперед и ничего не бояться.

Будет ли Capella участвовать в зимнем «Российском кинобизнесе»? Планируете ли вы продолжать проводить отдельные презентации компании?

Мы планируем участвовать в зимнем форуме, но пока не приняли решение, в каком именно ключе. Присутствовать будем точно. Да, тенденция проводить презентации отдельно от Кинорынков нам также нравится, и пока мы не планируем что-то менять в этом формате.